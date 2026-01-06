Edizione n° 5937

"GESTO EROICO" // Crans-Montana, muore nell’incendio dopo aver aiutato i clienti a mettersi in salvo: «Un gesto eroico»
6 Gennaio 2026 - ore  12:46

ALESSANDRO AMBROSIO // Capotreno ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna: caccia al sospettato
6 Gennaio 2026 - ore  12:47

Il Papa chiude la Porta Santa: si conclude il Giubileo 2025 dedicato alla speranza

PORTA SANTA Il Papa chiude la Porta Santa: si conclude il Giubileo 2025 dedicato alla speranza

Il rito si è svolto questa mattina in Vaticano, in occasione della solennità dell’Epifania, alla presenza di migliaia di fedeli

PAPA CHIUSURA GIUBILEO, PH ANSA

Redazione
6 Gennaio 2026
ROMA, 6 gennaio 2026 – Con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha ufficialmente concluso il Giubileo 2025, dedicato al tema della speranza. Il rito si è svolto questa mattina in Vaticano, in occasione della solennità dell’Epifania, alla presenza di migliaia di fedeli.

La Porta Santa era stata aperta il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco, dando avvio all’Anno Santo che ha richiamato a Roma oltre 33 milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Un flusso costante di fedeli ha attraversato la soglia simbolo del Giubileo, gesto che nella tradizione cattolica rappresenta un cammino di conversione, riconciliazione e rinnovamento spirituale.

Il significato del Giubileo

Nel corso dell’Anno Santo, il messaggio della speranza è stato al centro delle celebrazioni, delle catechesi e degli incontri promossi dalla Santa Sede. Un tema scelto per rispondere, come più volte sottolineato dal Pontefice, a un tempo segnato da conflitti, crisi sociali e incertezze globali.

La chiusura della Porta Santa segna ora il ritorno alla vita ordinaria della Chiesa, ma – ha ricordato il Papa nell’omelia – «la speranza non si chiude: resta affidata ai cuori di chi l’ha accolta».

Un evento di portata globale

Il Giubileo 2025 ha avuto un forte impatto non solo religioso, ma anche culturale e sociale, coinvolgendo istituzioni, volontari e realtà ecclesiali di tutto il mondo. Roma ha vissuto per oltre un anno un’intensa stagione di pellegrinaggi, eventi liturgici e iniziative di accoglienza.

Con il gesto solenne della chiusura della Porta Santa, si conclude così uno dei momenti più significativi del pontificato recente, lasciando in eredità un messaggio di fiducia e responsabilità per il futuro.

