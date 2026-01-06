“Settanta metri di spiaggia cancellati dall’erosione. Oltre 2.300 abitazioni, attività commerciali e stabilimenti balneari esposti a un rischio concreto di crolli e danni irreversibili. E, sul fronte pubblico, nessun intervento strutturale, nessun cantiere, nessuna risposta ufficiale”.

È la fotografia della situazione a Ippocampo, località balneare di Manfredonia (Foggia), dove l’erosione costiera continua ad avanzare mentre il Comune resta immobile, nonostante anni di segnalazioni, studi tecnici, finanziamenti disponibili e una diffida formale rimasta senza seguito.

L’ennesima diffida rimasta lettera morta

Il 31 ottobre 2025 il Supercondominio Ippocampo, assistito dal consulente avv. Enzo Pece, con l’amministratore dott. Pepe e il legale avv. Nicola Zingrillo, ha inviato l’ennesima diffida ufficiale a Comune di Manfredonia, Regione Puglia e ministeri competenti.

Nel documento si chiedeva: l’avvio immediato degli interventi di difesa costiera; la definizione di un cronoprogramma certo e vincolante; l’attivazione dei finanziamenti già disponibili. A distanza di mesi, nessuna risposta. Un silenzio che oggi assume contorni ancora più gravi e che aggrava direttamente le responsabilità dell’amministrazione comunale.

Dagli atti emerge un elemento cruciale: la Regione Puglia ha comunicato per iscritto l’esistenza di finanziamenti pubblici destinabili alla difesa costiera di Ippocampo. Risorse che, tuttavia, non sono mai state attivate dal Comune di Manfredonia, nonostante anni di sollecitazioni formali. Nel frattempo, altri Comuni della stessa fascia costiera hanno programmato e realizzato opere di protezione.

Ippocampo no.

Il precedente della Corte dei Conti

La vicenda si inserisce in un contesto già delicatissimo. È infatti recente una nuova condanna della Corte dei Conti, che ha accertato responsabilità per oltre 2 milioni di euro di fondi pubblici spesi inutilmente dal Comune di Manfredonia per opere mai completate o collaudate. Un precedente pesante, che rende l’attuale immobilismo non solo politicamente grave, ma potenzialmente esplosivo sul piano contabile e penale.

Secondo i promotori della diffida, la mancata difesa di Ippocampo potrebbe aprire la strada a: nuovi procedimenti per danno erariale; azioni risarcitorie di entità miliardaria da parte di cittadini e operatori economici; ulteriori accertamenti sulle omissioni reiterate degli organi competenti.

«Qui non è il mare a distruggere tutto, è lo Stato che non interviene».

«Da oltre vent’anni denunciamo questa emergenza – dichiara l’avv. Enzo Pece, consulente del Supercondominio Ippocampo –. Abbiamo prodotto relazioni tecniche, documentazione fotografica, segnalazioni e diffide. Il Comune di Manfredonia è rimasto fermo. A questo punto non si può più parlare di ritardi: siamo davanti a una grave omissione istituzionale».

Secondo i promotori dell’iniziativa, il danno ambientale e patrimoniale si aggrava di stagione in stagione, mentre il rischio per la sicurezza pubblica diventa sempre più concreto e immediato. Se l’inerzia dovesse continuare, i firmatari della diffida annunciano senza ambiguità: ricorsi al TAR; segnalazioni alla Procura della Repubblica; nuovi esposti alla Corte dei Conti; l’avvio di una campagna mediatica nazionale permanente.

«Dopo quanto già accertato dalla Corte dei Conti – conclude Pece – nessuno potrà più dire “non sapevamo”. Se Ippocampo affonderà, le responsabilità saranno chiare, documentate e pubbliche».