MANFREDONIA – «Epifania significa “manifestare”, rendere chiaro. E questa giunta, finora, ha manifestato un modo di operare privo di visione strategica». È l’affondo di Ugo Galli, consigliere comunale di Forza Italia di Manfredonia, che in una nota diffusa nelle ore successive alle iniziative di inizio anno torna a puntare il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco La Marca, contestando programmazione, scelte urbanistiche, gestione finanziaria e politiche sulla vivibilità urbana.

Secondo Galli, l’azione della giunta sarebbe stata caratterizzata da «proclami e ricostruzioni fantasiose» e da una programmazione «intesa come semplice adempimento», con «buoni propositi e prospettazioni poetiche» ma «esiti inconsistenti, illogici e contraddittori». Il riferimento è anche alla condizione del tessuto produttivo locale, descritto come «gravemente sofferente e ristagnante», con giovani «destinati ancora a fuggire in cerca di lavoro» e un rischio di «desertificazione demografica».

Urbanistica: “Si tralascia la bozza del PUG”

Uno dei punti centrali riguarda l’urbanistica. Per Galli, mancherebbe «un’impostazione organica e complessiva» e, invece di «valutare, riconsiderare e adeguare» la bozza del Piano Urbanistico Generale già consegnata dal Politecnico di Bari, l’amministrazione preferirebbe «puntare su varianti specifiche», che – sostiene – «prestano il fianco a potenziali ulteriori speculazioni edilizie selettive». Nella sua dichiarazione, Galli richiama anche un dato economico: la bozza del piano, afferma, avrebbe comportato «un recente esborso comunale pari a 42.639 euro».

Bilancio: “Anticipazione di tesoreria per 13,5 milioni nel 2026”

Nel mirino anche la tenuta finanziaria. Galli riferisce che l’esecutivo municipale avrebbe autorizzato per il 2026 un’anticipazione di tesoreria da parte dell’istituto bancario tesoriere pari a 13.539.506,74 euro. «Soldi che non vengono erogati gratis – sottolinea – ma con oneri aggiuntivi a carico della comunità». Il consigliere collega il tema alle variazioni di bilancio, ricordando che nella seduta del 15 dicembre in Consiglio comunale si sarebbe discusso dell’«undicesima variazione», evidenziando – a suo dire – «anomalie» sulle quali «anche i revisori avrebbero cominciato ad osservare».

Sul fronte della vivibilità, il consigliere parla di «propaganda quotidiana» e di toni «urlati» in sedi pubbliche «o a favore di telecamera», contrapposti a una realtà fatta di «inesistente manutenzione del verde» e «incuria urbana», fenomeni che – aggiunge – sarebbero riscontrabili «anche nelle aree centrali» e, ancor di più, nelle periferie «abbandonate a sé».

Eventi di Capodanno: “Diversivi che non cambiano lo stato delle cose”

Galli cita poi alcune iniziative di intrattenimento come esempi di scelte che definisce «diversivi». In particolare richiama «un tuffo in mare per Capodanno» e «un concerto dedicato agli anni ’90», che – sostiene – sarebbe costato «oltre 20.000 euro» all’amministrazione. «Assumono la valenza dell’“oppio al popolo” – afferma – ma non cambiano affatto lo stato deficitario delle cose».

La chiosa e il “P.S.” sulla Sala delle Vetrate

La nota si chiude con un passaggio ironico: l’auspicio che «i Magi, confidando nella stella cometa, rischiarino il “buen camino” di quest’amministrazione», aggiungendo però: «Siamo credenti, ma in questo caso dubitare fortemente è lecito». Nel post scriptum, infine, il consigliere solleva una domanda politica: la Sala delle Vetrate del palazzo comunale sarà concessa anche per incontri a sostegno del “Sì” alla riforma della giustizia, promossi – scrive – da «illustri studiosi del diritto e autorevoli magistrati». E conclude rivolgendosi direttamente a sindaco e maggioranza: «Condividete?».