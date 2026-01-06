Lettera dipendenti: "Un ringraziamento speciale a Pino, di Chichino Pane"

riceviamo e pubblichiamo

“Dietro ogni prodotto che esce dal nostro forno non ci sono solo ingredienti selezionati, ma il cuore grande del nostro titolare, Giuseppe (Pino). Vogliamo dedicarti un pensiero speciale, Pino, perché siamo stati testimoni diretti del tuo impegno instancabile.

Ti abbiamo visto lottare contro la stanchezza e passare notti insonni per curare il lievito madre, mettendo una determinazione rara nel portare avanti la tradizione che parte da Monte Sant’Angelo e brilla oggi qui a Manfredonia, nella zona comparti.

L’eccellenza del tuo lavoro è scritta nei numeri, ma soprattutto nei sorrisi: gli oltre 1800 panettoni venduti quest’anno sono la prova tangibile della qualità superiore che offriamo. La soddisfazione più grande, però, resta il calore dei clienti che, dopo averli degustati durante le feste, tornano in punto vendita carichi di complimenti per la bontà e la cura di ogni variante.

Siamo fieri di far parte della famiglia di ‘Chichino Pane’. Grazie per la passione che metti in ogni tuo prodotto e per l’esempio che ci dai ogni giorno.

Con immensa stima e affetto, le tue dipendenti”. ❤️

