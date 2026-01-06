ANSA. Il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, Bido, avrebbe dovuto passare quasi certamente la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana in cui un incendio ha causato la morte di 40 giovani.

Lo afferma Loredana Lecciso in una intervista al Corriere del Mezzogiorno-Puglia parlando anche del malore che ha avuto prima della sua partecipazione a Domenica In assieme ad Al Bano domenica scorsa. “Avevo anche avuto dei giorni – dice – che mi hanno provata psicologicamente.

Bido frequenta Le Constellation e ha rischiato di essere nel locale proprio quella tragica sera”. “Bido – aggiunge – si è diplomato a Crans-Montana e ci ha trascorso le estati con Jasmine. La sua fidanzata, Emily, è del posto. Ci eravamo riuniti per trascorrere il Natale tutti insieme. È una località bellissima. Passeggiando a piedi ero passata proprio davanti al locale della strage. Mio figlio e la sua ragazza hanno deciso all’ultimo di scendere in Puglia per dare il benvenuto al nuovo anno. Tra le varie alternative, c’era quella di festeggiare a Crans e se ci fossero rimasti, sarebbero stati quasi sicuramente a Le Constellation.

Al Bano afferma che Cellino San Marco li ha salvati”. “Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dolore per il dramma che stanno vivendo i famigliari. Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà. Il mio cuore è con loro”, conclude.

