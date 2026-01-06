Edizione n° 5938

Lotteria Italia 2025, in Puglia staccati 401mila tagliandi (+11,9%), gran colpo a Foggia (+20,8%)

LOTTERIA PUGLIA FG Lotteria Italia 2025, in Puglia staccati 401mila tagliandi (+11,9%), gran colpo a Foggia (+20,8%)

Gran colpo per le vendite a Foggia con +20,8% su base annua, corrispondente a 91.560 tagliandi

Lotteria Italia: a Foggia vinti 100mila euro

Redazione
Redazione
6 Gennaio 2026
6 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

ROMA – Ancora ottimi numeri per la Lotteria Italia in Puglia. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’edizione 2025 registra un aumento dell’11,9% rispetto allo scorso anno nelle vendite dei biglietti: staccati 401.240 tagliandi contro i 358.560 del 2024. Come riportato da Agipronews, Bari si conferma leader tra le province, con 129.220 biglietti (+8,9).

Gran colpo per le vendite a Foggia con +20,8% su base annua, corrispondente a 91.560 tagliandi. Sul podio regionale anche Lecce a quota 69.120 (+10,7%). Risultato molto buono anche nella provincia di Barletta-Andria-Trani con 42.940 biglietti (+11,6%). Seguono Taranto con 37.910 (+9,4%) e Brindisi a 30.490 (+6,6%).

A livello nazionale, continua Agipronews, sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi.

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

