L’Epifania si apre all’insegna del maltempo su gran parte del Centro-Sud. Per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta arancione meteo-idro su Lazio e Molise e un’allerta gialla su altre dieci regioni, dalle Marche fino alla Sicilia. Le previsioni indicano piogge e temporali in estensione, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sulle zone tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali l’ingresso di aria più fredda favorirà un progressivo calo delle temperature e nevicate in discesa fino a quote collinari.

Secondo l’avviso meteo, i fenomeni potranno risultare localmente violenti, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento. Attese inoltre nevicate in abbassamento fino a 300-400 metri — e in alcuni casi anche più in basso — su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, con possibile estensione dal pomeriggio verso Abruzzo e Lazio orientale.

Roma, scatta l’allerta arancione: ordinanza del sindaco

Nella Capitale l’allerta arancione ha portato all’adozione di misure straordinarie. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza con una serie di divieti e raccomandazioni per ridurre i rischi legati a vento, alberature e possibili allagamenti. Tra i provvedimenti principali: accesso vietato a parchi e ville storiche, stop alle attività aggregative ludico-ricreative e sportive non agonistiche in aree pubbliche o aperte al pubblico, interdizione delle aree sotto carichi sospesi o alberi, e chiusura dei cimiteri salvo esigenze urgenti.

L’ordinanza invita inoltre alla massima prudenza: evitare sottopassi, zone allagabili, semiterrati, prestare attenzione durante la guida e lungo le aree costiere. In strada la raccomandazione è di non sostare sotto gli alberi o vicino a strutture potenzialmente esposte alla caduta di rami e oggetti, cercando — se necessario — riparo in luoghi più sicuri.

Pescara, attenzione su sottopassi e fiume

Situazione sotto osservazione anche a Pescara, dove il Comune ha disposto un monitoraggio costante di sottopassi e del fiume, in vista di un possibile peggioramento con il ritorno delle precipitazioni. Come comunicato dall’assessore comunale alla Protezione civile, Massimiliano Pignoli, è stata attivata la macchina dei controlli dopo la segnalazione del Centro Funzionale regionale, a fronte della previsione di criticità ordinaria e della conseguente allerta gialla per rischio idrogeologico.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Le prossime ore saranno decisive: l’evoluzione del quadro meteo potrebbe determinare ulteriori criticità, soprattutto nelle aree già fragili per rischio idraulico e idrogeologico. La Protezione civile invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a limitare gli spostamenti non necessari nelle zone interessate dai fenomeni più intensi.

