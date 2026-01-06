Aveva appena dato alla luce la sua secondogenita e l’aveva stretta tra le braccia. Poi, poche ore dopo il parto cesareo, sono comparsi i primi segnali: un forte mal di testa, quindi disturbi alla vista. Nel giro di tre giorni le condizioni sono precipitate fino al tragico epilogo. È morta così una neomamma di 33 anni, originaria di Pompei (Napoli), in una vicenda che scuote l’inizio del nuovo anno e su cui ora si concentrano accertamenti e verifiche sanitarie.

La donna, Veronica Pignata, aveva partorito venerdì scorso all’ospedale di Sarno. Dopo l’intervento, secondo quanto ricostruito, era riuscita ad abbracciare la bambina appena nata. Poco dopo, però, la comparsa di cefalea intensa e problemi visivi ha fatto scattare l’allarme. In presenza di sintomi considerati potenzialmente gravi, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno) per sottoporla a ulteriori esami diagnostici, in particolare a una risonanza magnetica.

È proprio durante la fase di trasferimento e nelle ore successive, stando alle informazioni disponibili, che la situazione clinica si è aggravata rapidamente. Una volta arrivata a Nocera Inferiore, la 33enne è stata intubata e ricoverata in Rianimazione. I medici hanno riscontrato una gravissima emorragia cerebrale, un quadro critico che, nonostante le cure e il monitoraggio intensivo, è andato peggiorando progressivamente.

Il periodo di osservazione per la morte encefalica si è concluso intorno alle 19 di lunedì 5 gennaio, al termine del quale è stato formalizzato l’esito dell’accertamento. Nelle stesse ore, si è appreso che potrebbe essere avviato l’iter per la donazione degli organi, qualora vengano completate tutte le procedure previste e vi siano le condizioni cliniche e autorizzative necessarie.

Nel frattempo, la vicenda è finita sotto la lente degli inquirenti. Sarebbero 12 gli indagati tra medici e infermieri, nell’ambito di un fascicolo aperto per chiarire la catena degli eventi: dai primi sintomi manifestati dopo il parto, alle decisioni sanitarie adottate, fino alle modalità del trasferimento e agli interventi eseguiti nei reparti coinvolti. Un passaggio ritenuto centrale sarà l’acquisizione delle cartelle cliniche e della documentazione relativa al decorso post-operatorio, agli esami eseguiti e alle terapie somministrate, oltre alle eventuali consulenze medico-legali.

La famiglia, sconvolta dalla perdita, chiede risposte. «Non si può morire in ospedale», avrebbe ripetuto più volte chi le era vicino, mentre attorno alla tragedia cresce l’attesa per l’esito degli accertamenti. L’obiettivo dell’inchiesta è stabilire se si sia trattato di una complicanza imprevedibile o se vi siano state criticità nella gestione del caso, nelle tempistiche di intervento o nei protocolli seguiti dopo il cesareo.

Una storia che lascia dietro di sé dolore e interrogativi, e che riporta al centro l’attenzione sulle emergenze neurologiche rare ma possibili nel post-partum: segnali come cefalea violenta e alterazioni della vista possono essere campanelli d’allarme di condizioni che richiedono diagnosi e trattamento immediati. Ora toccherà agli investigatori e ai consulenti chiarire, passo dopo passo, cosa sia accaduto in quelle ore decisive.

Ultimo aggiornamento: martedì 6 gennaio 2026, ore 09:15.