Riforma Nordio, dibattito pubblico a Manfredonia magistrati a confronto sui rischi per la giustizia

Manfredonia – Un confronto pubblico sui contenuti e sulle conseguenze della cosiddetta Riforma Nordio, una delle più discusse iniziative legislative in materia di giustizia promosse dall’attuale Governo.

È questo il tema dell’incontro dal titolo “Riforma Nordio: perché è giusto dire no?”, in programma sabato 10 gennaio alle ore 19.00 presso la Mondadori Bookstore di Manfredonia.

L’iniziativa si propone di offrire un’analisi critica della riforma, affrontando in particolare gli aspetti legati alla separazione delle carriere, al ruolo del pubblico ministero e all’equilibrio tra poteri dello Stato, temi che hanno sollevato un ampio dibattito nel mondo della magistratura, dell’avvocatura e dell’accademia.

A intervenire saranno Roberto Galli e Roberta Bray, entrambi sostituti procuratori presso il Tribunale di Foggia, che illustreranno le ragioni giuridiche e istituzionali alla base delle perplessità espresse da una parte significativa della magistratura italiana. I relatori analizzeranno l’impatto che le modifiche proposte potrebbero avere sull’autonomia e sull’indipendenza della funzione giudiziaria, nonché sulle garanzie costituzionali del giusto processo.

A moderare il dibattito sarà Francesco Rinaldi, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, che guiderà il confronto e il dialogo con il pubblico.

L’incontro si inserisce in un ciclo di appuntamenti volti a promuovere informazione e consapevolezza sui principali nodi dell’attualità politico-istituzionale, con l’obiettivo di stimolare una partecipazione attiva e informata dei cittadini. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.