San Giovanni Rotondo, il sacro mantello di San Francesco d’Assisi esposto ai fedeli dal 26 aprile

Un evento di grazia straordinario per la comunità francescana e il territorio: la reliquia resterà nel Santuario di Santa Maria delle Grazie fino al 1° luglio

SAN GIOVANNI ROTONDO – Il sacro mantello di San Francesco d’Assisi arriverà a San Giovanni Rotondo il prossimo 26 aprile e sarà esposto alla venerazione dei fedeli nel Santuario di Santa Maria delle Grazie fino al 1° luglio. La preziosa reliquia, custodita da quasi un secolo nel convento dei Frati Minori Cappuccini di rue Boissonade a Parigi, giunge in provincia di Foggia in occasione di importanti ricorrenze per la famiglia francescana.

L’annuncio è stato dato da fra Francesco Dileo, ministro provinciale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, al termine della Concelebrazione eucaristica vespertina dell’Epifania, celebrata nel santuario garganico, durante la quale si è svolto il tradizionale omaggio alla statua del Bambinello che Padre Pio portava in chiesa nella notte di Natale.

«Sono felice di annunciare un evento di grazia straordinario per la nostra Provincia religiosa, per la fraternità cappuccina di San Giovanni Rotondo, per l’intera famiglia francescana e per tutta la comunità locale», ha dichiarato fra Francesco Dileo. L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi e nel cammino di preparazione agli eventi giubilari per i 500 anni dalla promulgazione della bolla “Religionis Zelus”, con cui il 3 luglio 1528 Papa Clemente VII approvò la riforma che diede origine all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Il mantello, appartenuto al Poverello di Assisi e da lui donato a Santa Elisabetta d’Ungheria, sarà esposto alla pubblica venerazione come segno di protezione e richiamo alla spiritualità francescana. «La presenza di questa reliquia – ha aggiunto il ministro provinciale – sarà occasione per rinnovare il nostro impegno a vivere secondo il Vangelo, ponendoci sotto il mantello protettivo di San Francesco e invocando la sua intercessione per la fine delle guerre e per il dono della pace e del bene».

Durante il periodo di permanenza a San Giovanni Rotondo è prevista anche una peregrinatio del mantello in diversi conventi della Provincia religiosa e in altri luoghi significativi. Il calendario dettagliato delle tappe sarà reso noto nelle prossime settimane.

La reliquia è conservata dal 1926 nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Parigi, nel XIV arrondissement, e il suo arrivo sul Gargano rappresenta un evento di grande rilievo spirituale e religioso per l’intero territorio. Lo riporta teleradiopadrepio.it