Sesso in aereo, boom di flirt ad alta quota: 2,5 milioni di passeggeri nel “Mile High Club”

Tra wi-fi, app di dating e OnlyFans cambia il modo di rimorchiare anche in volo

Fare sesso in aereo non è più solo una fantasia proibita o una leggenda metropolitana. Secondo una recente indagine, negli ultimi dieci anni circa 2 milioni e mezzo di passeggeri avrebbero avuto rapporti sessuali durante un volo di linea, entrando a far parte del cosiddetto “Mile High Club”.

Il fenomeno, seppur limitato rispetto al totale dei viaggiatori (circa lo 0,05%), è in costante crescita, complice il cambiamento dei costumi e l’evoluzione tecnologica che ha trasformato anche il modo di flirtare tra le nuvole.

Lo studio

L’analisi è stata condotta su 500 aerei e 250 rotte, per un totale di 1.500 ore di volo e oltre un milione di chilometri percorsi, coinvolgendo 61 compagnie aeree in 42 Paesi. Il campione comprende una quarantina di viaggiatori abituali “in cerca di avventure” e una trentina di membri del personale di volo.

Wi-fi e app di dating

A fare la differenza è soprattutto l’arrivo del wi-fi a bordo, che ha aperto la strada a chat, messaggi e incontri organizzati in tempo reale. Sempre più utenti indicano numero del volo e gate d’imbarco nei profili di app come Tinder, facilitando il contatto tra passeggeri diretti verso la stessa destinazione.

Gli incontri avvengono soprattutto di notte, sui voli intercontinentali e sugli aerei di grandi dimensioni come Airbus e Boeing, dove gli spazi offrono maggiore privacy.

Il ruolo di OnlyFans

Non manca l’effetto OnlyFans. Secondo il personale di cabina, sempre più passeggeri vengono sorpresi mentre si filmano durante atti sessuali in volo. «Alla richiesta di spiegazioni – raccontano – la risposta è spesso: stiamo producendo contenuti».

I dati

Un sondaggio online del 2018 ha rivelato che il 5% degli iscritti alle app di dating dichiara di aver fatto sesso in aereo. Tra chi si appartava, uno su trenta era già una coppia. Rari i casi di rapporti a tre, anche se non del tutto assenti.

Quando entra in gioco l’equipaggio

Non sempre il personale di volo resta spettatore. In passato alcuni membri dell’equipaggio sono stati licenziati dopo essere stati scoperti a fare sesso durante il servizio, o per aver diffuso video privati che hanno fatto emergere l’accaduto.

Rischi e conseguenze

Non esiste una legge specifica che vieti i rapporti sessuali su un volo di linea, ma possono essere applicate le norme su atti osceni in luogo pubblico. Le conseguenze vanno da multe al ban dalla compagnia aerea, fino a problemi più seri su tratte che sorvolano Paesi con leggi particolarmente restrittive.

Il rischio maggiore? Trasformare un’avventura ad alta quota in un caso imbarazzante… o in un video destinato a non diventare virale.