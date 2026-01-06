SS89 Amendola–zona industriale di Manfredonia, lavori fermi e cantiere rimosso: “Una delusione inaccettabile”

Testo a cura di Massimo Ciuffreda, già consigliere comunale di Manfredonia (PD)

Profonda delusione e forte preoccupazione per quanto sta accadendo lungo il tratto della SS89 che collega la zona Amendola alla zona industriale di Manfredonia. I lavori, avviati dopo anni di attese, non solo risultano bloccati, ma l’intero cantiere è stato rimosso, lasciando sul campo interrogativi e timori sempre più concreti.

Dopo decenni di rinvii, decine di vittime e centinaia di incidenti, erano finalmente partiti gli interventi per la messa in sicurezza di una delle arterie più pericolose del territorio. Un’opera necessaria e non più rinviabile, che non rispondeva soltanto a esigenze infrastrutturali, ma a una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica.

L’intervento previsto riguardava l’adeguamento a strade separate di categoria B, secondo quanto stabilito dal DM 2001, lungo un tratto che va dal km 172 (campo di aviazione Amendola) al km 186,400 (svincolo della zona industriale di Manfredonia). Un progetto strategico, pensato per salvare vite umane, migliorare la fluidità dei collegamenti, valorizzare l’area dell’Abbazia di San Leonardo e restituire dignità e sicurezza a un asse fondamentale per lo sviluppo dell’intera area.

Oggi, invece, il quadro è fatto di rallentamenti, incertezze e silenzi. E i finanziamenti, annunciati e ottenuti, rischiano di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata. Uno scenario semplicemente inaccettabile.

Qui non si tratta di bandiere politiche, ma di responsabilità istituzionale verso un territorio e verso le migliaia di persone che ogni giorno percorrono quella strada per lavorare, studiare, vivere. Non possiamo permetterci di tornare indietro né di lasciare incompiuto un adeguamento che incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Per questo rivolgo un appello chiaro e diretto a tutti i parlamentari della provincia di Foggia — Giandiego Gatta, Giandonato Kurtz, La Salandra, Annamaria Fallucchi, Giorgio Lovecchio, Gisella Naturale — e alle consigliere e ai consiglieri regionali — Raffaele Piemontese, Rossella Falcone, Rosa Barone, Antonio Tutolo, Nicola Gatta, Graziamaria Starace, Giannicola De Leonardis — e a chiunque oggi ricopra ruoli di rappresentanza e di governo.

Fate sentire la vostra voce. Vigilate sui finanziamenti, pretendete certezze sui tempi e sul completamento dei lavori.

Manfredonia e il suo territorio non chiedono favori. Chiedono soltanto che quanto è stato promesso, finanziato e avviato non venga fermato o dimenticato.

Perché su quella strada, purtroppo, il prezzo dell’attesa è già stato pagato troppo caro.