Edizione n° 5937

BALLON D'ESSAI

PANETTONI DENUNCE // Panettoni industriali spacciati per artigianali: due denunce
5 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

SIMONE DAL BON // Simone Dal Bon trovato morto sul Pasubio: recuperato in elicottero il corpo
5 Gennaio 2026 - ore  09:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi, ma la cantante declina

DE MARTINO EMMA Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi, ma la cantante declina

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe invitato Emma Marrone a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi

STEFANO DE MARTINO, EMMA - Fonte la gazzetta .it

STEFANO DE MARTINO, EMMA - Fonte la gazzetta .it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola //

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe invitato Emma Marrone a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi dedicata all’estrazione della Lotteria Italia, ma la cantante avrebbe deciso di rifiutare l’invito.

La notizia conferma il clima disteso che da tempo caratterizza i rapporti tra i due, nonostante la fine turbolenta della relazione nata anni fa all’interno della scuola di Amici. Un legame che, col passare del tempo, si è trasformato in un’amicizia solida e rispettosa, spesso dimostrata anche pubblicamente.

L’idea dell’invito sarebbe nata dopo l’apprezzata partecipazione di Emma a una recente puntata di Stasera tutto è possibile, trasmissione condotta dallo stesso De Martino, durante la quale l’intesa tra i due aveva suscitato l’entusiasmo del pubblico.

«Il conduttore aveva invitato la cantante alla puntata speciale di Affari Tuoi – si legge su Chi – ma Emma ha declinato la proposta». Al momento non sono note le motivazioni del rifiuto e nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia sui social.

Appuntamento già fissato in tv

Nonostante l’invito declinato, Emma Marrone, 41 anni, e Stefano De Martino, 36, torneranno comunque a condividere lo stesso studio televisivo: entrambi saranno infatti ospiti della nuova edizione di C’è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

L’iniziativa di De Martino viene letta come un’ulteriore conferma dei rapporti sereni tra i due ex, capaci di lasciarsi alle spalle le incomprensioni del passato e mantenere un legame improntato al rispetto e alla stima reciproca. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (Francesco d’Assisi)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO