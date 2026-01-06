Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Stefano De Martino avrebbe invitato Emma Marrone a partecipare alla puntata speciale di Affari Tuoi dedicata all’estrazione della Lotteria Italia, ma la cantante avrebbe deciso di rifiutare l’invito.

La notizia conferma il clima disteso che da tempo caratterizza i rapporti tra i due, nonostante la fine turbolenta della relazione nata anni fa all’interno della scuola di Amici. Un legame che, col passare del tempo, si è trasformato in un’amicizia solida e rispettosa, spesso dimostrata anche pubblicamente.

L’idea dell’invito sarebbe nata dopo l’apprezzata partecipazione di Emma a una recente puntata di Stasera tutto è possibile, trasmissione condotta dallo stesso De Martino, durante la quale l’intesa tra i due aveva suscitato l’entusiasmo del pubblico.

«Il conduttore aveva invitato la cantante alla puntata speciale di Affari Tuoi – si legge su Chi – ma Emma ha declinato la proposta». Al momento non sono note le motivazioni del rifiuto e nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia sui social.

Appuntamento già fissato in tv

Nonostante l’invito declinato, Emma Marrone, 41 anni, e Stefano De Martino, 36, torneranno comunque a condividere lo stesso studio televisivo: entrambi saranno infatti ospiti della nuova edizione di C’è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

L’iniziativa di De Martino viene letta come un’ulteriore conferma dei rapporti sereni tra i due ex, capaci di lasciarsi alle spalle le incomprensioni del passato e mantenere un legame improntato al rispetto e alla stima reciproca. Lo riporta leggo.it