Edizione n° 5938

BALLON D'ESSAI

DISASTRO CRANS-MONTANA // Crans-Montana, il Comune ammette le colpe: “Ultimo controllo nel 2019, ci assumiamo le responsabilità”
6 Gennaio 2026 - ore  14:06

CALEMBOUR

LEGGI 104 - 106 FOCUS // Leggi 104 e 106, cosa cambia dal 2026 per invalidi e caregiver: più ore di permesso, congedi confermati e nuove procedure
6 Gennaio 2026 - ore  14:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ultim’ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne (FOTO VIDEO)

INVESTIMENTO VIA SCILLITANI Ultim’ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne (FOTO VIDEO)

Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia.

LEGGI ANCHE //  Ultim'ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne (FOTO VIDEO)
Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia. L’incidente si è verificato intorno alle 20.15, quando il pedone è stato urtato da un’Opel Astra in transito lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione del giovane.

Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia. L’incidente si è verificato intorno alle 20.15, quando il pedone è stato urtato da un’Opel Astra in transito lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione del giovane. ph enzo maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia.

POTREBBE INTERESSARTI // Ultim’ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne (FOTO VIDEO)

L’incidente si è verificato intorno alle 20.15, quando il pedone è stato urtato da un’Opel Astra in transito lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione del giovane.

POTREBBE INTERESSARTI // Ultim’ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne (FOTO VIDEO)

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le relative responsabilità.

Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia. L’incidente si è verificato intorno alle 20.15, quando il pedone è stato urtato da un’Opel Astra in transito lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione del giovane.
Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia.  ph enzo maizzi

 

Ultim'ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne
Ultim’ora. Tragedia a Foggia: investito in via Scillitani: morto 25enne ph enzo maizzi

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO