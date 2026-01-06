Un giovane di 25 anni, S.R., è morto questa sera in seguito a un investimento stradale avvenuto in via Lorenzo Scillitani a Foggia. L’incidente si è verificato intorno alle 20.15, quando il pedone è stato urtato da un’Opel Astra in transito lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimazione del giovane. ph enzo maizzi