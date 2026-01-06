Edizione n° 5938

URAIN MANFREDONIA Uraín, il calcio come casa: “A Manfredonia mi sento parte di una famiglia”

Arriva dall’Athletic Bilbao, ma a Manfredonia ha trovato qualcosa che va oltre il calcio

Manfredonia, Urain firma il colpo al “Miramare”: Francavilla battuto 1-0

ph Manfredonia Calcio 1932

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Gennaio 2026
Manfredonia // Sport //

Arriva dall’Athletic Bilbao, ma a Manfredonia ha trovato qualcosa che va oltre il calcio. Ewan Uraín, attaccante 25enne di Durango, è diventato in pochi mesi uno dei volti più riconoscibili della Serie C pugliese, conquistando i tifosi non solo a suon di gol ma anche con un approccio umano raro e genuino.

«Adoro prendere il caffè con i nostri sostenitori. Qualcuno mi ha persino promesso di invitarmi a casa sua per pranzo», racconta sorridendo. Parole che spiegano meglio di qualsiasi statistica il legame che si è creato tra il centravanti basco e l’ambiente biancazzurro.

Cresciuto nel vivaio dell’Athletic Club e con doppia anima scozzese e spagnola, Uraín ha scelto l’Italia quasi per caso. Doveva essere un’estate di passaggio, invece si è trasformata in una nuova vita. «Qui il calcio si vive in modo intenso, quasi viscerale. Quando vinci sei un idolo, quando perdi senti tutto il peso della responsabilità. Ma è proprio questo che lo rende speciale».

A Manfredonia non ha trovato solo una squadra, ma una comunità. «La gente è educata, accogliente. All’inizio non è stato semplice adattarsi, ma ora mi sento davvero a casa». Un senso di appartenenza che richiama quello vissuto a Bilbao, dove il legame tra club, territorio e tifosi è parte dell’identità stessa della società.

Tra Italia e Spagna, Uraín vive il calcio con meno pressione rispetto al suo Paese d’origine, ma con una partecipazione totale. «Qui si parla di calcio 24 ore su 24. In Spagna c’è più leggerezza, ma anche meno coinvolgimento quotidiano».

Il futuro? È ancora tutto da scrivere, ma le idee sono chiare. «Mi piacerebbe restare in Italia a lungo. Sto imparando la lingua, anche i dialetti. Questo campionato mi sta facendo crescere».

Gol, sorrisi e colazioni con i tifosi: Ewan Uraín è l’esempio di un calcio che sa ancora essere popolare, umano, vicino alla gente. E forse è anche per questo che, a Manfredonia, è già diventato uno di casa.

Fonte: la Repubblica – edizione di Bari

