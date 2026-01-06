Manfredonia. La credenza popolare voleva che, alla vigilia dell’Epifania, ultima notte in cui le Anime del Purgatorio – l’àneme u Prijatòrje – girovagavano per la città, si lasciasse sulla tavola, apparecchiata con una tovaglia bianca come alla vigilia di Ognissanti, una pagnottella di pane, un coltello, un bicchiere con acqua santa, una palma benedetta e un lumino acceso a olio, affinché le anime sante del Purgatorio potessero rifocillarsi durante la visita nelle case dei parenti.

«…Le anime del Purgatorio…», come scrisse il prof. Lorenzo Prencipe, cultore delle tradizioni popolari di Manfredonia, sul Corriere del Golfo di alcuni anni fa, in un articolo intitolato “Pasqua Epifania mai venisse”, «…vaganti per la città, in ogni dove, dal giorno di Tutti i Santi e libere temporaneamente dalle pene, con l’approssimarsi della vigilia dell’Epifania erano consapevoli di intraprendere il triste e mesto ritorno nelle loro tombe…».

Ricordo che, quando eravamo bambini, mia madre, alla vigilia dell’Epifania, dopo aver imbandito il tavolo in cucina, ci mandava presto a letto. Prima di addormentarci ci faceva recitare per tre volte l’eterno riposo per le anime del Purgatorio e ci intimava di restare sotto le coperte e di non alzarci durante la notte, per il timore di imbatterci nelle anime vaganti dei parenti. In verità, alcuni di noi (eravamo otto figli), per la paura di alzarci dal letto, finivano per fare la pipì nel letto, con il conseguente pagliatòne assicurato da nostra madre.

Secondo la credenza, le Anime del Purgatorio, riunite in processione nella notte della vigilia dell’Epifania, mestamente facevano ritorno al camposanto.

Al detto “Pasquabbufanìje tutte i feste pegghiene vije” (Pasqua Epifania, tutte le feste vanno via) seguiva il rito solenne durante il quale le schiere di ombre – l’aneme u Prejatorje – a capo chino parevano implorare dicendo:

“Tutte i feste jessene e venèssere, ma Pasquabbufanìje mé venesse”

(Tutte le feste andassero e venissero, ma Pasqua Epifania mai venisse),

mentre si dirigevano verso il cimitero.

Lo storico sipontino avv. Matteo Spinelli ci tramanda alcune notizie relative alla festa dell’Epifania:

«…Si celebrava dai Padri Minori con i civili della nostra moderna Siponto, per inveterata usanza, nella loro chiesa, la festa della notte dell’Epifania, per cui vi era – come vi è ancora – un’eccellente pittura su tavola rappresentante il santo Presepio, la quale, nell’eccidio di Manfredonia dell’anno 1620 ad opera dei Turchi, fu rotta in più parti a forza di sassate e ferri taglienti…».

Tra le superstizioni legate alla vigilia dell’Epifania, “a bbufanìje”, va ricordata quella delle zitelle che, a tarda ora, interpretavano l’oroscopo del proprio avvenire intonando all’aperto un’antica filastrocca:

“Sanda notte, Sanda dije, Sanda Pasquabbufanìje, famme vedì la sorta meje, me ‘mbressione pe la conde a ogni persone”

(Santa notte, santo giorno, santa Pasqua Epifania, fammi vedere la mia sorte, impressionami per la conta di ogni persona).

Sempre le ragazze nubili in cerca di marito, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, all’aperto e dando le spalle alla strada, lanciavano in aria un pugno d’orzo recitando un’antica nenia:

“Bbefena, bbefene, stanotte manneme ‘nzunne chi me vole, m’ame o m’amasse nu gran segnore… iette fore tutte sta fatije”

(Befana, Befana, questa notte mandami in sogno chi mi ama, che mi ami o mi amasse un gran signore… butto fuori tutta questa fatica, l’orzo).

Durante il periodo fascista, nella comunità sipontina, nel giorno della Befana i gerarchi locali consegnavano doni ai figli degli iscritti al Partito di Mussolini. La banda cittadina, dopo aver suonato per le vie della città, concludeva la sua esibizione presso il luogo che ospitava la manifestazione di beneficenza.

La festa si svolgeva in un locale di corso Manfredi, al civico 179, già sede della Camera del Lavoro, chiusa il 30 ottobre 1922, quando un gruppo di fascisti fece irruzione nella sede sindacale, ponendo tutto sotto sequestro e sostituendola con una sezione sindacale fascista.

Negli anni Cinquanta la Festa della Befana si svolse anche presso la Compagnia Portuale “Felice Muscatiello”, dove i figli dei portuali ricevevano doni. Nello stesso periodo, presso la chiesa Stella Maris, nel salone delle suore, venivano offerti regali ai figli degli iscritti all’Azione Cattolica e ai ragazzi delle famiglie più povere della parrocchia.

Negli anni Sessanta la festa fu ripristinata dal presidente dell’Associazione Artigiani “Maria SS. di Siponto”, Tonino Conoscitore, con il nome di “Befana degli Artigiani”. La manifestazione, tenutasi fino al 2013, prevedeva la consegna di doni ai figli degli artigiani e riconoscimenti agli artigiani più anziani per l’attività svolta nel corso della loro vita lavorativa.

Il giorno dell’Epifania, ultimo giorno in cui si consumano i dolci natalizi, è in voga il detto:

“Pasquabbufanìje tutte i feste pegghjene vuje”

(Pasqua Epifania, tutte le feste prendono il via)

oppure

“alla bbufanìje tutte i pettele vanne vuje”

(all’Epifania tutte le pettole vanno via).

Era consuetudine che chi nasceva il giorno dell’Epifania ricevesse il nome di Epifania o un doppio nome come Francesca-Epifania, oggi quasi del tutto in disuso.

Nel terzo millennio dell’era cristiana, il 6 gennaio convergono e convivono molte Epifanie: quella del nuovo anno solare e quella di Gesù; l’Epifania di Madre Natura e quella della Befana; infine l’Epifania della vergine innamorata e quella dell’albero della vita. Tutte hanno però una radice comune: ogni Epifania rappresenta l’avvio e la manifestazione concreta di un nuovo ciclo, di una nuova vita che coinvolge l’intero universo, come scrisse Raffaele Macina in un articolo apparso su La Repubblica il 6 gennaio 2002.

La Befana, personificazione dell’Epifania, è raffigurata come una vecchia malandata che vola su una scopa e porta doni ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La tradizione, forse di origine pagana, si perde nella notte dei tempi ed è stata rinnovata nel mondo cristiano in coincidenza con la festa dei Re Magi, portatori di doni a Gesù.

La liturgia cristiana occidentale celebra l’Epifania come la manifestazione di Dio agli uomini nel Figlio e del Cristo ai Magi. Questa festa, nata in Oriente nel II secolo d.C., celebrava originariamente il battesimo di Gesù. Il nome deriva dal greco Epiphània, che significa apparizione o rivelazione, divenuto poi Pifania, Bifania e infine Befana, semplice deformazione popolare di Epifania.

Era tradizione disfare il presepe il giorno successivo all’Epifania, precedendo il rito con una breve processione con le candele, un canto natalizio e il bacio finale al Bambinello. Nelle chiese, invece, il Bambinello posto sull’altare maggiore durante la veglia di Natale viene rimosso il giorno successivo alla festa del suo Battesimo, celebrata la prima domenica dopo l’Epifania.

Nel presepe domestico i Re Magi, solitamente collocati lontano dalla grotta, il giorno della Befana venivano spostati vicino alla Natività. A casa di mia madre, quando eravamo bambini, i poveri Re Magi – “i venevene i delure de chepe” – subivano continui spostamenti, finché interveniva mia madre, spazientita, dicendo:

“I Re Magge hanne stè llà e nelli tucchete cchiò, senò ce ‘nguiote Gesù Bommine”

(I Re Magi devono stare lì e non li toccate più, altrimenti si inquieta Gesù Bambino).

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)

