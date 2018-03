Escort: D’Addario, 5 anni dopo non ho più nulla

Di:



Qualsiasi cifra che il giudice stabilirà come risarcimento nei miei riguardi non sarà mai congrua per tutto quello che ho subito e continuo a subire". Patrizia D'Addario si emoziona mentre parla con i cronisti della vicenda escort. Lo fa in Tribunale, dove è cominciato il processo a sette persone per le escort portate da Gianpaolo Tarantini nelle residenze dell'ex premier Silvio Berlusconi.

