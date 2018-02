Cipolla bianca di Margherita di Savoia, divenuta I.G.P. (unifg)

Un 2017 positivo per le vendite di Cipolla bianca di Margherita Igp, specialità alimentare pugliese che ha particolarità di non essere prodotta nel terreno, ma nelle sabbie del Mar Adriatico, a sud del Gargano, nei territori compresi tra Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia. Il Consorzio di tutela e valorizzazione del prodotto, a soli due anni dalla sua costituzione, include oggi 20 aziende di piccoli produttori di cipolle, due cooperative di produzione e quattro aziende di confezionamento. “Il 2017 – dice Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio – è stato un anno terribile per i produttori italiani di cipolle ed è stato difficile anche per i nostri. La produzione eccessiva a livello nazionale si è sommata all’importazione di grandi quantità di cipolle da tutto il mondo, provocando un crollo dei prezzi per tutto l’anno”. fonte www.italiafruit.net Cipolla bianca di Margherita Igp, vendite al 30% ultima modifica: da

