Elezioni. Cera “Ecco i nostri candidati. Ecco la vera politica” (FOTO)

Foggia. PRESENTAZIONE stamani a Foggia dei candidati “Noi con L’Italia – UDC” nel collegio plurinominale della provincia di Foggia.

Si tratta di Angelo Cera, Gabriella Carlucci, Paolo Soccorso Dell’Erba e Maura Di Salvia.

“Eccellenze della società civile e dell’imprenditoria che avremo l’opportunità di poter votare il 4 marzo alla Camera”, ha detto Cera.

“Ecco la bravissima Gabriella Carlucci, una donna di grande talento ed intelligenza come milioni di italiani sanno, la quale ha scelto di impegnarsi in politica per il bene della sua terra. Scelta non affatto scontata, dato il sacrificio che la VERA politica richiede”.

“Poi c’è Paolo Soccorso dell’Erba, un affermato imprenditore della pietra, di Apricena, e patron del San Severo calcio. Un uomo che ha dimostrato la propria competenza nell’impresa e nel mondo dello sport. La sua esperienza è un grande valore aggiunto alla nostra lista”.

“Di seguito abbiamo un’altra donna, Maura Di Salvia, un avvocato affermato. Maura si è dedicata sul territorio ad importanti cause come quella della sicurezza stradale e altri temi di interesse comune”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI