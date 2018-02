Gargano, DIA: “Instabilità ha favorito nuova faida di mafia”

Di:

E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Intero al Parlamento relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafa, periodo: gennaio – giugno 2017.

“Anche il territorio garganico si conferma fortemente instabile, in ragione di una serie di variabili che influenzano, da tempo, l’evoluzione della criminalità mafiosa nell’area” , è riportato nella relazione. “Nell’ordine, rilevano la presenza di una pluralità di gruppi criminali (basati essenzialmente su vincoli familiari e non legati tra loro), l’ascesa delle giovani leve, desiderose di colmare i vuoti determinati dalla detenzione di elementi di vertice della mafia garganica (in particolar modo appartenenti al clan dei MONTANARI) e, non ultima, la vicinanza geografica ad altre realtà mafiose, come quelle foggiana e cerignolana. A questa frammentazione – osserva la DIA – si aggiunga come altri gruppi criminali, in particolare quelli di Manfredonia, di Monte Sant’Angelo e di Mattinata, potrebbero schierarsi in contrapposizione alle consorterie dell’area garganica, ampliando lo scenario di conflittualità”.

“E’ in tale contesto di instabilità che è maturata la nuova faida di mafia (sfociata in omicidi, agguati violenti e lupare bianche) intestina al tessuto criminale locale, i cui equilibri strutturali – basati sulla commistione tra vecchie gerarchie, vincoli di familiarità ed alleanze contingenti – sembrano venuti meno, a svantaggio soprattutto della famiglia malavitosa dei NOTARANGELO. Sebbene le fibrillazioni più evidenti si siano registrate a Vieste – teatro dei principali fatti di sangue – l’intero promontorio risulta interessato da un processo di rinnovamento dell’ambiente criminale, spinto dalle nuove leve e dalle relative mire espansionistiche. Gli interessi illeciti, infatti, che Vieste offre specie nel settore degli stupefacenti ed in quello turistico (strutture ricettive, istoranti, guardianie e servizi vari), rendono la città un obiettivo strategico anche per i sodalizi esterni”.

“Sul fronte del racket delle estorsioni continuano a verificarsi danneggiamenti e intimidazioni in danno di strutture ricettive e balneari della litoranea”.

“Per quanto attiene al mercato degli stupefacenti, che rimane uno dei principali motivi di attrito tra i gruppi criminali, la città di Vieste si conferma snodo attivo per i comuni limitrofi di Vico del Gargano, Peschici e Rodi Garganico, mentre la relativa area costiera risulta interessata dagli sbarchi, dall’Albania, di ingenti quantitativi di marijuana”.

“Nel comprensorio di Monte Sant’Angelo-Manfredonia-Mattinata, le difficoltà del clan LI BERGOLIS, conseguenti alla detenzione dei suoi vertici, potrebbero aver rinvigorito i gruppi già organici al clan dei MONTANARI e ora guidati da figure di maggiore spessore criminale”.

“A Monte Sant’Angelo, proprio nel corso del semestre si sono verificati due gravi episodi sotto l’aspetto della sicurezza e dell’ordine pubblico, le cui origini, seppur in modo indiretto, potrebbero essere legate alle fibrillazioni in corso in altre aree del Gargano. Le attività illecite predilette dalla criminalità locale rimangono, a fattor comune, il menzionato traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni ed i reati di natura predatoria, compiuti in particolar modo mediante assalti a tir e portavalori. A tal proposito, nell’evidenziare come nell’intero promontorio si siano registrate rapine eseguite con modalità paramilitari, si segnala il fermo eseguito, nel mese di maggio, di un esponente di primo piano della criminalità organizzata garganica trovato in possesso di armi da guerra. Uno stato di tensione che ha avuto quale ulteriore, eclatante manifestazione, l’agguato ad un pregiudicato consumato a colpi di kalashnikov, la mattina del 18 maggio, in un mercato della città di San Marco in Lamis, nel corso del quale è rimasto ferito anche un ignaro cittadino. Particolare attenzione merita, infine, l’area del promontorio tra Sannicandro Garganico e Cagnano Varano, dove l’ambizione di giovani leve legate a famiglie malavitose del luogo potrebbe generare scontri con i sodalizi da tempo più radicati”.

Provincia di Foggia

“Il quadro criminale della provincia, articolato in diverse aree, si presenta complesso ed instabile, con dinamiche che risentono dell’operatività di una pluralità di sodalizi mafiosi. In tale contesto, se da un lato la presenza di più gruppi sembra favorire collaborazioni e sostegno tra i vari sodalizi, all’altro l’assenza di un organo verticistico condiviso che possa dettare una strategia unitaria determina uno stato di costante fibrillazione, cui concorrono una molteplicità di fattori. Tra questi, ricorrono, anche per il semestre in esame, l’abbondanza di giovani leve, a volte estranee a contesti di criminalità organizzata ma che si prestano comunque ad attività funzionali al perseguimento degli scopi illeciti, come ad esempio la custodia della droga. Rilevano, altresì, la massiccia presenza di armi e il forte legame dei sodalizi con il territorio, che favoriscono un contesto ambientale omertoso e violento, dove continuano a registrarsi efferati omicidi. A fattor comune per i gruppi dell’area, il traffico di stupefacenti, specie quello organizzato dall’Albania, si conferma a principale fonte di guadagno.

Non a caso, la nutrita presenza di gruppi albanesi operativi nel foggiano è la riprova di come l’intera provincia sia diventata uno degli snodi fondamentali del narcotraffico nazionale. Altrettanto costante rimane la pressione estorsiva, di cui continuano a cogliersi numerosi “reati spia”, come danneggiamenti

e atti intimidatori nei confronti di operatori di settori trainanti dell’economia locale, quali il commercio, l’edilizia, il turismo e l’agricoltura.

La città di Foggia

La città di Foggia continua ad essere segnalata dalla contrapposizione tra le batterie mafiose dei SINESI-FRANCAVILLA e MORETTI-PELLEGRINO-LANZA. Le conseguenze, legate al violento scontro tra le due consorterie – che non ha risparmiato anche elementi apicali e storici della mafia foggiana – non solo hanno avuto effetti interni alla città di Foggia ma potrebbero avere ripercussioni, anche violente, sullo scenario dell’intera provincia . Il rischio che i contrasti tra le consorterie foggiane possano in qualche modo ripercuotersi sul resto della provincia – dove le stesse contano appoggi e sinergie storiche con i differenti sodalizi autoctoni – è un corollario più che potenziale da tenere in considerazione nello sviluppo delle dinamiche criminali della Capitanata Tale precarietà, che condiziona gli assetti strutturali, si manifesta nell’incapacità di fronteggiare le criticità conseguenti alla detenzione carceraria dei sodali, ai continui interventi preventivi e repressivi da parte della Magistratura e delle Forze di Polizia e alle sovrapposizioni dei clan nella gestione degli affari illeciti sul territorio, dovute all’assenza di un organo condiviso tra le consorterie mafiose foggiane già federate nella Società”.

“Per quanto attiene alle dinamiche interne ai clan, il gruppo SINESI-FRANCAVILLA starebbero attraversando un momento di estrema difficoltà: fortemente indebolito e sostanzialmente impossibilitato ad agire per la detenzione dei suoi vertici, sembra risentire anche della progressiva mancanza di appoggio da parte dei sodalizi alleati. Anche per tali ragioni l’equilibrio del clan SINESI – FRANCAVILLA appare messo in discussione ed esposto a riassetti radicali, tali da determinare ripetuti e ciclici contrasti. Nel mese di gennaio proprio una donna di riferimento del clan è stata destinataria, assieme ad altri cinque soggetti, di un’ordinanza di custodia cautelare385 per furto e ricettazione: al gruppo sono contestati diversi furti perpetrati in città, tra il 2011 e il 2015, in danno di numerosi esercizi commerciali. E’ in questo contesto fluido ed allo stesso tempo instabile che il clan MORETTI-PELLEGRINO-LANZA tende ad affermarsi sul territorio anche con manifestazioni violente. Una forza operativa che gli deriverebbe dai collegamenti, sempre più stretti, con la consorteria TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE e dalla capacità dei referenti del sodalizio di interagire non solo con molti gruppi di San Severo e del Gargano, ma anche calabresi e ampani. Sotto il profilo dell’azione di contrasto, rileva l’operazione “Brothers” del mese di maggio, a seguito della quale l’Arma dei Carabinieri ha proceduto all’arresto di due foggiani (risultati collegati ad esponenti di vertice del clan MORETTI-PELLEGRINO-LANZA) ritenuti responsabili, in concorso, di rapina. In questo scenario complesso non sono mancati, anche nel semestre, degli omicidi eclatanti, come quello di un incensurato, vittima, nel mese di giugno, di un agguato in pieno stile mafioso. L’uomo, appare ntemente estraneo a contesti di criminalità organizzata, è stato sorpreso dai sicari nei pressi di un cantiere edile dove era impiegato come guardiano.

Sul piano generale, la criminalità foggiana, oltre a prediligere il racket delle estorsioni con particolare riguardo – come sopra evidenziato – al settore edile, continua ad essere attiva nelle rapine e ad investire negli stupefacenti, contesto in cui interagisce anche con altre realtà criminali della provincia (sanseverese, garganica e cerignolana)”.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata