TOMMASO MANGINI, 34ENNE DI MANFREDONIA (FROM FACEBOOK)

Manfredonia, 06 febbraio 2018. NESSUNA notizia da ieri sera di un 33enne di Manfredonia (classe 1984), Tommaso Mangini, come rendono noto alcuni familiari dell’uomo. Mangini è alto 165 centimetri circa, targa dell’auto: DT598MV, auto: Mercedes classe A. Per i fatti è stata presentata una denuncia al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia. Presentata una denuncia al Commissariato di P.S. I familiari dell’uomo, e le forze dell’ordine, dovranno ora comprendere gli ultimi spostamenti del 34enne, impegnato ieri in normali attività legate alla sua professione. Da raccolta dati, l’uomo – “totalmente incensurato, fidanzato”, come dicono a StatoQuotidiano alcuni familiari – gestisce da poco un locale – ristorante nel centro sipontino. Per qualsiasi informazione si puo’ contattare il numero 333.4610184 (Leo) Aggiornamenti

Contrariamente a quanto detto inizialmente, gli ultimi avvistamenti dell’uomo risalgono a questa notte. Il 34enne sarebbe stato avvistato nella notte fuori città. Al momento dovrebbe trattarsi di un “allontanamento volontario”. Speranza dunque per una conclusione positiva del caso. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, 33enne scomparso: visto nella notte fuori città (II) ultima modifica: da

