Manfredonia, cittadina “Differenziamoci dalla differenziata: una scelta etica”

Manfredonia. ”Uno dei punti cardine su cui si fonda la coscienza ‘’ambientalista’’ è costituito dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

La raccolta differenziata è innegabilmente un segno di civiltà e non dovrebbe neppure essere messo in discussione. Oltre ad un messaggio educativo per le giovani generazioni, è un congeniale espediente per salvaguardare il nostro habitat, traendone inoltre dei vantaggi economici.

E’ pero il metodo a suscitare un generale malcontento: il cosiddetto ‘’porta a porta’’. Sono ormai numerosi i comuni che provano ad applicarlo e Manfredonia è tra questi. Non si può, però rimanere indifferenti dinanzi ai limiti oggettivi e ai disagi di tale raccolta. Ritengo che il ‘’porta a porta’’ sia un metodo incompatibile con la nostra società, e in generale, con il miglioramento della qualità della vita: coppie in cui entrambi i coniugi lavorano, single in continuo viaggio e anziani non sempre autosufficienti sono quasi impossibilitati ad adempiere in modo continuativo a quello che sarebbe il loro dovere di cittadini meticolosi o quantomeno rispettosi delle norme. E’ disagevole avere mastelli colorati che ingombrano balconi e pianerottoli, così come non è affatto igienico lasciare l’immondizia in casa, quando per esempio si parte per un weekend e non è giorno di raccolta, per poi tornare e trovare larve annidate nel bidone dell’umido e cattivo odore.

Tralasciando poi le questioni più prettamente individuali, è la questione pubblica a destare preoccupazione. Non è raro che, come già è accaduto, in caso di forte vento o condizioni climatiche sfavorevoli, i mastelli deposti e incustoditi sui marciapiedi, sono in balia delle intemperie, spesso scaraventati in mezzo alla strada, diventano un potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli, e nel peggiore dei casi, potrebbero causare incidenti; nei casi di raccolta, plastiche e cartoni, a causa della leggerezza degli stessi e vista la facilità con cui vengono dislocati e scagliati, vanno a fungere da squallido e lercio ornamento per le strade del paese e in prossimità del tanto decantato litorale cittadino, finendo anche sugli scogli e quindi in mare. Ma il mio non vuole essere solamente un articolo di critica passiva e per questo, in quanto cittadina coinvolta e amante della propria terra, di seguito avanzo delle proposte che potrebbero

essere quantomeno lette e condivise.

Ecco le misure che, a mio avviso, si potrebbero intraprendere per migliorare la situazione attuale.

In primis si dovrebbe partire dal presupposto che il miglioramento della qualità della vita dipende da tanti fattori. Uno di questi è certamente la salubrità

dell’ambiente in cui si vive. Però non tutti hanno la stessa percezione riguardo alla problematica ambientale e questo è indubbio. Pertanto, si dovrebbe avviare una campagna incentrata sul rispetto della natura, bisognerebbe pubblicizzare e mostrare quanto e come si potrebbe risparmiare, effettuando in modo efficiente la differenziata. I Paesi nordici la attuano da decenni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Svezia, per esempio, proprio per l’ottima riuscita del progetto di riciclaggio, è quasi costretta a comprare tonnellate di rifiuti dall’estero per consentire agli appositi stabilimenti di poter continuare nella trasformazione dagli scarti e dagli avanzi.

Dunque, da un lato riterrei giusto proporre un programma di educazione ambientale rivolto ai bambini delle scuole elementari e inserirei dei corsi di rieducazione ambientale anche per i loro ​genitori. Contemporaneamente incentiverei il riciclaggio dei rifiuti, spronando la raccolta mediante delle misure ad hoc, finalizzate a premiare i più virtuosi. Si potrebbe pensare ad una riduzione sulla tassa degli stessi, oppure ad una serie di benefit per tutti coloro che autonomamente raccolgono i rifiuti abbandonati e li depositano negli appositi moduli. A proposito di questo, seguendo le linee europee più di successo, consiglierei di progettare delle isole ecologiche aperte 24h, dove i cittadini potrebbero portare tutto quello di cui necessitano sbarazzarsi. In una città come Manfredonia, in cui le superfici per realizzare spazi verdi sicuramente non mancano, se ne potrebbero collocare 6,coprendo in tal modo gli agglomerati di quartieri. Simultaneamente ripristinerei negli isolati le vecchie ‘’campane’’ che possono continuare a svolgere degnamente il proprio servizio. In questo modo anche gli insensibili, tentati dal non effettuare la raccolta (cosa alquanto improbabile, perché risulterebbe per loro controproducente) non trasgredirebbero le norme. Se a tutto questo poi si affiancasse un rigoroso controllo da parte degli organismi preposti, magari con l’ausilio dei sistemi elettronici di sorveglianza camuffati, be’, ritengo che quasi ogni aspetto della problematica risulterebbe coperto. I modi per realizzare le misure sopra elencate ci sono e basterebbe mutuarle da località quali il Trentino, ad esempio. Sono certa che, così facendo, si eviterebbero i vari problemi di ordine pratico, che opprimono la nostra città.

Si trarrebbero numerosi vantaggi: risparmio sulle spese di gestione, ripristino della salubrità ambientale, probabile intensificazione della forza lavoro.

Quanto appena suggerito non viene realizzato per negligenza. Non ho la presunzione di pensare d’essere più competente delle figure professionali attualmente coinvolte, ma da cittadina attenta e senza i paraocchi, posso affermare questo: finché si continuerà a fare l’interesse di pochi, finché a prevalere sulla salvaguardia dell’ambiente sarà l’aspetto economico e l’interesse privato, non cambierà nulla. E allora tutte queste belle parole per un futuro più florido se le porterà via il vento, se prima non si riesce a versare il proprio piccolo contributo; se prima di segnare con una crocetta il nome del candidato, quando si è chiamati ad esprimere il proprio voto, non ci si informa.

Lucia Pia Caputo