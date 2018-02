Paparella “Elezioni, istituzioni al di sopra delle competizioni”

Di:

Cerignola. “Pur provenendo da esperienze politiche diverse, questa realtà amministrativa nasce come sintesi di istanze e sensibilità eterogenee unite dalla volontà di dare vita ad una stagione amministrativa di rottura col passato recente e remoto di questa città”. Leonardo Paparella, Presidente del Consiglio Comunale di Cerignola, parte da questo preambolo per fissare la linea per le prossime elezioni politiche: “Come uomini delle istituzioni, figli di questa Giunta nata per accorciare la distanza con i cittadini e andare oltre la partitocrazia della città, l’unica opzione possibile è rimanere neutrali e lasciare ai nostri elettori la massima libertà di scelta.

A differenza di quanto fatto da altre istituzioni cittadine che, manifestando apertamente la propria simpatia, rischiano di mettere in crisi quel patto con gli elettori che ci ha portati a Palazzo di Città, io credo nella sacralità delle istituzioni. Chiedo a tutti i nostri elettori di andare a votare esercitando un diritto costituzionale, ma, al tempo stesso, è giusto evitare corse strumentali o appelli a favore del candidato x o del partito Y. Pur rispettando le scelte altrui, sono dell’idea che le istituzioni vadano tenute fuori dalle competizioni elettorali”, afferma Paparella che conclude: “Non faccio il tifo per l’elezione di alcun candidato ma, al tempo stesso, dal giorno dopo le elezioni sono pronto a collaborare con tutti gli eletti della zona nell’interesse di Cerignola e della sua cittadinanza”.