San Giovanni: morto frate Eusebio Notte, fu assistente Padre Pio

Roma, 06 feb 18:32 – (Agenzia Nova) – E’ morto ieri sera, all’età di 86 anni, nella sua stanza dell’infermeria provinciale dei Frati Minori Cappuccini, annessa al convento di San Giovanni Rotondo, frate Eusebio Notte da Castelpetroso (Isernia), che per cinque anni, dal 1961 al 1965, fu assistente personale di Padre Pio. Lo rende noto l’ufficio Stampa dei Frati Minori Cappuccini. Con il santo di Pietrelcina, riferisce una nota, “frate Eusebio stabilì un rapporto di profondo affetto filiale e grande confidenza”. Le esequie si svolgeranno domani mattina alle 11.30 nel santuario di Santa Maria delle Grazie. La messa sarà presieduta da frate Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, e sarà trasmessa in diretta da Padre Pio Tv.

