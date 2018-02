Sconfitta pesante per la BCC SGR Volley Manfredonia

Di:

Manfredonia. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B1 femminile girone D la BCC SGR Volley Manfredonia subisce una cocente e dolorosa sconfitta in quel di Isernia per 3-1 (18-25, 25-14, 25-17, 25-17), al cospetto di una diretta concorrente per la salvezza. Un brutto colpo quello in terra molisana, con l’aggiunta di un infortunio subito nel secondo set dall’unica palleggiatrice del roster, Valeria Pesce, che ha condizionato negativamente l’andamento della gara. Eppure la gara era iniziata benissimo, con le sipontine grintose e brillanti al punto giusto, tanto da vincere facilmente il set.

Nel secondo accade quello che non t’aspetti, con le sipontine piombate in un blackout e le molisane rinvigorite; a ciò si aggiunga l’infortunio subito da Valeria Pesce e la perdita del gioco è cosa fatta. Nel terzo e quarto set, nonostante l’impegno profuso dalle sipontine, le padrone di casa chiudono agevolmente la gara ottenendo una vittoria insperata.

La squadra sipontina viene schierata dal duo Basta-Cappello con il consueto 6+1 con Valeria Pesce in cabina di regia, capitan Lugli a completare la diagonale, Sestini e Colarusso ai lati, Vinciguerra e Padula centrali, Mastrilli come libero. A disposizione Bisceglia e Tauro. Coach Basta a fine gara ha dichiarato “questa sconfitta non ci voleva, eravamo venuti ad Isernia fiduciosi in un risultato positivo, ma la cattiva sorte ci sta perseguitando; l’infortunio della Pesce ha condizionato negativamente l’andamento della gara, non si può regalare agli avversari l’unico palleggiatore del roster. Ma non dobbiamo demoralizzarci e soprattutto dobbiamo continuare a lavorare per tirarci su da questa situazione”.

Area Comunicazione ASD Volley Manfredonia