Orta Nova, 06 febbraio 2019. “Centro nevralgico dell’economia della nostra città, la zona PIP risulta letteralmente abbandonata a se stessa: rotatorie sommerse da erbacce, rifiuti ovunque, panchine distrutte, segnali stradali divelti e sversamento di rifiuti speciali quali copertoni e plastiche di ogni genere abbandonati ovunque”. Appare così l’area destinata al cosiddetto Piano per gli investimenti produttivi, o zona industriale che dir si voglia, agli occhi di Nicola Di Stasio, giovane politico ortese.

L’infrastrutturazione della nuova zona PIP sarebbe costata al Comune 3.000.000,00 di euro circa, dotata anche di impianti semaforici e di videosorveglianza.

Nonostante ciò, lo stato di degrado in cui versa ora la zona, secondo Di Stasio, sarebbe tale per cui questa non risulterebbe “appetibile agli occhi di imprenditori capaci di fare grossi investimenti”.

Di Stasio punta inoltre su una disparità di trattamento che caratterizzerebbe le diverse zone del paese “Per quale motivo in centro si piantano ciclamini e si sradicano alberi per migliaia di euro, mentre in periferia c’è uno stato di abbandono desolante? Esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B?”, le sue perplessità espresse con la nostra redazione.

E a tal proposito fornisce in un post su Facebook una serie di foto a testimonianza delle sue preoccupazioni.

La lettura però della situazione assume toni diversi nella posizione assunta dai membri dell’amministrazione Tarantino. “Le immagini ritratte sono come sempre strumentalizzate per influenzare l’immaginario collettivo in senso negativo, ma tale modo di agire, seppur deprecabile, è tipico di chi deve sminuire e inveire contro l’avversario in vista delle imminenti elezioni amministrative”.

Secondo gli assessori alla guida della cittadina ortese, la manutenzione del verde pubblico verrebbe effettuata costantemente, “ma in un periodo di piogge come quello che stiamo vivendo le specie arboree ed erbacee crescono più rigogliose che in altri periodi dell’anno minimizzando l’attività svolta e facendo apparire come trascurata l’area interessata”.

Per quello che riguarda la trascuratezza in cui versano panchine e segnaletica stradale, questa sarebbe causata da atti vandalici, indice del fatto, secondo la lettura fornita dall’Amministrazione Tarantino, che mancherebbe interesse per la “cosa comune come purtroppo accade anche per altri luoghi e strutture”.

“È triste dover constatare ciò” dichiarano i membri dell’Amministrazione Tarantino “e purtroppo sulla mancanza di senso civico, poco o nulla si può fare se non la condanna di tali gesti”.

E discorso similare andrebbe fatto riguardo all’evidente abbandono nella zona Pip di rifiuti speciali, nella fattispecie degli pneumatici, “ i cui costi di rimozione e bonifica dei suoli ricadono poi sulle tasche di ignari e onesti cittadini che vengono beffati da chi pensa di essere più furbo degli altri!”.

L’attrattiva di un’area industriale/artigianale non dovrebbe essere calibrata su aspetti come questi, secondo l’Amministrazione Tarantino, che “appaiono sì importanti ma non essenziali stante le opere di urbanizzazione realizzate”.

La zona Pip ortese, rispetto ad altre realtà regionali del tutto abbandonate e che versano in un reale stato di abbandono e degrado, verserebbe dunque in condizioni non gravi. È la riflessione conclusiva dell’Amministrazione Tarantino.

Daniela Iannuzzi