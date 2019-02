Clan in lotta a Trinitapoli: arresti dei Carabinieri

Di:

Foggia. I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, su delega della Procura della Repubblica – D.D.A di Bari, sono impegnati dalle prime ore di oggi in una vasta operazione su Trinitapoli, dove lo scorso 20 gennaio, con l’omicidio di DE ROSA Pietro, ha ripreso vigore una tanto datata quanto sanguinosa faida tra i due schieramenti che si contendono il controllo delle attività illecite dell’area.

Oltre a numerose perquisizioni, è in corso di esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto pregiudicato per un duplice tentato omicidio commesso nel 2014 nell’ambito della guerra di mafia.

Maggiori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, convocata alle ore 11.00 presso la nuova sede della Procura della Repubblica – D.D.A. di Bari, al 10° piano dello stabile di viale Saverio Dioguardi nr. 1.