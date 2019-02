Di:

Confindustria Foggia esprime grande cordoglio per la scomparsa di Fernando Gaudiano, imprenditore edile, già Presidente di Confindustria Foggia dal 1980 al 1983 e dal 1986 al 1988. Protagonista di momenti importanti della vita associativa, Gaudiano è stato un riferimento per tanti imprenditori che oggi si uniscono al dolore della famiglia.

“Ricordo con affetto il costante interesse dell’amico Fernando per quanto avveniva nel sistema confindustriale – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice – segno di un senso di appartenenza che non lo ha mai abbandonato, anche quando non poteva più partecipare come prima alle nostre iniziative. Il profilo umano e imprenditoriale del Presidente Gaudiano – ha concluso Gianni Rotice – costituisce senza alcun dubbio un modello ancora valido per le generazioni più giovani”.