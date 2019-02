Da lunedì 11 febbraio in funzione a Manfredonia lo Street Control

Di:

Arriva anche a Manfredonia lo “Street Control”, il dispostivo che individua in tempo reale lie infrazioni relative al codice della strada, oltre ad essere anche in grado di indicare agli operatori se i veicoli intercettati siano provvisti o meno di copertura assicurativa e risultino regolarmente revisionati.

“Il nuovo servizio entrerà in funzione a far data da lunedì 11 febbraio 2019”, annuncia il Sindaco Angelo Riccardi, che continua: “Colgo pertanto l’occasione per invitare tutti al rispetto delle regole”.

Tale nuova modalità di controllo, dal carattere dinamico, consentirà alla Polizia Locale di riscontrare “live” le violazioni anche in movimento. Sul cruscotto dell’auto di servizio, infatti, è installata una sofisticata telecamera che “leggerà” la targa dei veicoli e si aggancerà alla banca dati per verificare le informazioni. Se qualcosa non dovesse tornare, un allarme avviserà gli agenti dell’anomalia per poi procedere con le sanzioni.

“Lo Street Control è in grado di controllare fino a 100 targhe al secondo e funziona anche al buio”, spiega il Comandante della Polizia Locale di Manfredonia, Tommaso Castrignano, evidenziando che dal prossimo lunedì Manfredonia e Siponto saranno pattugliate quotidianamente dalla vettura dotata del dispositivo.

L’Amministrazione, dunque, grazie all’ausilio della tecnologia, scende in campo per un controllo più stringente del territorio dichiarando guerra alla sosta selvaggia e ai furbetti dell’assicurazione.

