“Nonsense di te!” al Giordano

Di:

Foggia, 06 febbraio 2019. Una serata all’insegna della meraviglia, dello stupore, degli effetti speciali, delle acrobazie parlate e danzate.

Si inizia con Andrea Rivera, comico, attore e cantautore italiano di eccezionale vivacità oratoria, capace di affascinare e stupire con i suoi giochi di parole originali e profondamente “civici”, sempre in perfetto equilibrio tra la burla e la denuncia, tra la risata e l’amarezza, sempre tesi a raccontare il nostro mondo scherzando, ma non troppo.

Ecco cosa ci scrive a proposito del suo intervento per Musica Civica, intitolato Nonsense di te!: “Un concentrato (io), un frullato di parole che portano alla gene-si! Di altre. Sembrano monologhi o mono-loghi che in apparenza fan sorridere, ma a scavare bene sono tutte denunce (a piede e mente libera) social-lì. Mi accompagnerò con la chitarra, ma senza suonarla; infatti la porto con me ovunque (al cinema, sul tram) per accompagnarmi e basta”.

E se Rivera ci trascinerà nel suo funambolismo di parole, non da meno saranno gli Evolution Dance Theater, artisti che fondono danza, acrobazia ed effetti visivi. Da un decennio presentano spettacoli che affascinano ed ipnotizzano il pubblico sia in Italia che all’estero.

Fondata e guidata da Anthony Heinl, già membro di MOMIX, la compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative che, grazie al sapiente mix fra tecnologia ed arte, creano esperienze visive uniche e coinvolgenti.

Le loro produzioni sono presenti in Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Cina, Germania, Stati Uniti.

Night Garden è un racconto fantastico. Nel buio della notte, sul palco senza scenografia, si materializza un mondo incantato in cui gli spettatori sono guidati in luoghi straordinari da bizzarre creature luccicanti. Una figura bianca spicca dalla profondità delle tenebre improvvisando una sinuosa danza in un’enigmatica struttura iridescente e colorate canne di bambù si librano nell’aria accompagnando i leggiadri movimenti di esseri simili a grilli.

La poesia irrompe poi con la dolcezza di una sagoma ricoperta di stelle che si libereranno nel cielo alla fine della loro suggestiva danza.

In un altro quadro due ballerine illuminate dal chiaro di luna volano leggere in perfetta sincronia, delle figure fosforescenti ondeggiano su altalene fatte di aria e lucciole colorate si trasformano in scattanti atleti.

Ad un tratto il rassicurante paesaggio animato da ninfe delicate diventerà infuocato con la danza di ombre al neon intorno ad un castello stregato.

Siate pronti a stupirvi!

Andrea Rivera

Romano, classe 1971, è attore e cantautore italiano conosciuto anche per i suoi interventi comici nelle trasmissioni di Serena Dandini Parla con me, nei panni del “citofonista” e interprete della sigla finale, e The Show Must Go Off, con le “interviste doppie”, dove interpreta entrambi gli “intervistati tipo”.

Nella capitale è molto noto come animatore delle notti trasteverine in numerosi locali e per le strade, dove si è esibito come chitarrista, cercando un nuovo modo di comunicare basato sulle tecniche degli artisti di strada e del teatro canzone. Proprio questo filone teatrale, da lui ripercorso sulla scia di Giorgio Gaber, denunciando con toni fortemente critici le mode e i costumi della società di oggi, gli è valso nel 2004 la menzione della giuria al Premio Gaber, per “talento e coraggio”.

Al cinema, è stato uno dei protagonisti del film Dentro la città di Andrea Costantini, nel 2004; è stato inoltre fra gli interpreti del film per la tv Il generale Dalla Chiesa di Giorgio Capitani.

Nel 2006 ha condotto, su SkyTV, il programma Iride Caffè. Ha pubblicato nel 2008 Prossime aperture, il suo primo lavoro discografico che contiene dodici tracce, tra prosa e canzoni. Nel 2010 ha pubblicato il libro Me li suono e me la canto (Rizzoli) con un disco allegato di nuove canzoni originali.

Nel 2014 ha presentato il suo secondo disco Verranno giorni migliori, realizzato per la FioriRari. Dal 2013 è stato tra i conduttori del concerto del Primo Maggio, oltre che essere ospite in numerose trasmissioni televisive con i suoi dissacratori giochi di parole, che lo hanno portato ad essere uno dei comici più apprezzati in Italia.

Evolution Dance Theater

Evolution Dance Theater nasce nel 2008 e sin da subito si dedica con successo alla creazione di spettacoli basati sulla fusione di fantasioso atletismo e affascinante visionarietà. La grande forza della compagnia sta nella conoscenza di un vocabolario artistico ampio che parte dalla danza e si estende ad altre forme d’arte come la video art, l’illusionismo e l’utilizzo sorprendete di luci ed effetti dal vivo.

Fondata a Roma da Anthony Heinl, il coreografo di origini statunitensi già membro di MOMIX, Evolution Dance Theater si è dedicata alla creazione di tecniche nuove e innovative per il palcoscenico, usando un eccitante mix di scienza e arte per creare un’esperienza unica. Heinl, grazie alla sua ampia educazione e formazione in chimica e scienze tecnologiche, tende a sperimentare nuovi materiali e la combinazione degli elementi che in scena danno il cosiddetto “effetto hollywoodiano”.

La compagnia si esibisce con grande successo in Italia e in tutto il mondo, con performance ad Atene, Macao, Hong Kong e in tantissime altre città. Oltre a creare uno spettacolo per il Balletto Maggio Danza di Firenze, crea anche The magic of light per la Disney Cruise Lines. Evolution Dance Theater è una fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, acrobazia, magia e illusione.

Anthony Heinl

Debutta sui palcoscenici di musical in giovanissima età e prima dei suoi venti anni recita in più di trenta produzioni musicali in ruoli anche da protagonista come nel musical Jesus Christ Superstar nel tour in Nord America. Dopo un anno alla facoltà di Chimica e Fisica e un anno all’estero a lavorare in una vineria della Loire Valley in Francia, ritorna negli Stati Uniti e si dedica completamente al teatro.

Frequenta il prestigioso Boston Conservatory di musica, danza e teatro, dove riceve il Jan Veen Award per l’eccellenza nel maggio 2001. In seguito riceve una borsa di studio per il Jacob’s Pillow Dance Festival e il Paul Taylor Winter Workshop a New York. Da allora partecipa a numerosi spettacoli coreografati da Paul Taylor, Jose Limon, Lar Lubovitch, Angelin Preljocaj, David Parsons, Lachine, Peter Anastos, Martha Graham.

Nel 2001 entra a far parte dei Momix. Danza in Lunar Sea, SunFlowerMoon, OpusCactus, Momix in Orbit, Best of Momix, Momix Classics and Supermomix in tour mondiali di oltre mille e cinquecento spettacoli in Australia, Austria, Belgio, Brasile, Cina, Canada, Cile, Dubai, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Italia, Macau, Nuova Zelanda, Singapore e Stati Uniti.

Nel 2006 si trasferisce definitivamente in Italia dove, in collaborazione con Emiliano Pellissari dei NO Gravity e Gianni Melis dei Momix, lavora sia come danzatore che come assistente alla coreografia e regia dello spettacolo Comix.

Nel 2007 lavora alla creazione e danza nel nuovo spettacolo Why di Daniel Ezralow.

Nel 2008 va in scena con la sua prima produzione teatrale al Teatro Rossini a Roma, che segna la nascita di Evolution Dance Theater, compagnia nella quale riveste il multiplo ruolo di direttore artistico, coreografo, danzatore, ideatore delle scenografie e dei costumi.

Negli ultimi dieci anni ha ideato e prodotto spettacoli considerati dalla critica internazionale pionieristici per la loro capacità di sconvolgere le regole della danza, dell’acrobazia, dell’atletismo, della tecnologia.

I suoi spettacoli sono regolarmente in tour in tutto il mondo e sono considerati un punto di riferimento per la nascita di un nuovo genere artistico multidisciplinare e multisensoriale.