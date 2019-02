Trading sul forex: rischio o opportunità

Di:

Fare trading nel forex è un’interessante prospettiva di guadagno aperta a chiunque abbia del tempo libero da impiegare in questo tipo di attività. L’importante sta nel comprendere una quesitone di base, maggiori sono gli introiti promessi da un qualsiasi investimento e maggiori saranno anche i rischi cui si va incontro. Quindi il trading nel forex è una grande opportunità di guadagno, ma anche un rischio elevato per il proprio capitale. Se si impara a muoversi in modo corretto però tali rischi si possono contenere, evitando una rapida bancarotta.

Come funziona il trading nel forex

Il forex è il mercato delle valute straniere, uno dei più grandi al mondo, attivo 5 giorni a settimana, dalle 00 del lunedì mattina, alle 24 del venerdì notte. Fino ad alcuni anni fa chi faceva i soldi con il mercato forex acquistava valuta straniera e la rivendeva quando aumentava di valore, ottenendo una buona quantità di introiti periodici. Oggi le cose sono decisamente diverse, in quanto chi fa trading sul forex online utilizza strumenti finanziari derivati, come ad esempio i CFD. Non si acquista nulla, piuttosto ci si concentra su alcune coppie di valute e si fanno delle previsioni sulle quotazioni del cambio. Se si specula sul corretto andamento del mercato si possono ottenere incredibili guadagni, vicini al 90% di quanto investito, o anche di più.

Limitare i rischi

Il rischio del trading sul forex deriva dal fatto che se le previsioni che effettuiamo sono sbagliate, contrarie all’andamento delle quotazioni, allora si perde tutto ciò che si è investito. Per limitare i rischi si comincia dallo scegliere per le contrattazioni uno dei migliori broker per fare forex. Questo ci garantisce una serie di vantaggi, a partire da una piattaforma di trading facile da utilizzare e intuitiva, un elevato guadagno per ogni investimento adnato a buon fine, corsi su come fare trading nel modo corretto e addirittura dei segnali di trading gratuiti ogni giorno.

Cosa sono i segnali di trading

I trader esperti tendono a seguire alcune coppie di valute e a speculare sempre su quelle. Con il passare del tempo ci si impratichisce e si accumulano molteplici conoscenze su come funziona questo mercato, cosa che rende più accurate e corrette le previsioni sul futuro andamento delle quotazioni di cambio. Molti trader oltre alle speculazioni dettate dalle proprie conoscenze si affidano anche ai cosiddetti segnali di trading; si tratta di indicazioni su particolari speculazioni che risultano molto remunerative e interessanti per la giornata in corso. Questi segnali sono disponibili per i clienti di alcune piattaforme di trading, ma ci sono anche siti che li offrono ai propri clienti dietro il pagamento di un abbonamento mensile o annuale.

Evitare colpi di testa

Un altro modo per limitare i rischi dovuti al trading online consiste nell’evitare di investire ampie quote del proprio capitale in un singolo affare. Questo è del resto l’atteggiamento di qualsiasi investitore, nessuno infatti impiegherebbe più del 50% del capitale che possiede in un singolo affare, per non rischiare perdite eccessive.