Presentate 12.977 domande

Trova conferma nelle parole della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, pronunciate durante il question time del 5 febbraio alla Camera del deputato Alessandro Fusacchia,: come previsto dalla Legge di Bilancio, circa 12 mila dipendenti ex lavoratori socialmente utili, attualmente in carico presso le imprese di pulizie private,

Le rassicurazioni della ministra dell’Istruzione sono importanti, poiché nell’ultimo mese, e anche sino alla fine di febbraio, si sono creati non pochi disservizi nelle scuole proprio per il mancato rinnovo del contratto degli ex Lsu. La titolare del Miur ha detto che sono 12.977 le domande arrivate per svolgere i servizi di pulizia nelle scuole che devono essere collaboratori scolastici, e che saranno assunti il 1° marzo.

fonte tecnicadellascuola