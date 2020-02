A Troia “I sette comandamenti dell’orgasmo fusionale”

La Fondazione Nuova Specie onlus, con sede a Troia (FG), riconosciuta quale “Persona Giuridica” da parte del Ministero dell’Interno e iscritta al n. 429 della Prefettura di Foggia, organizza un nuovo fine-settimana di formazione intensiva sul tema della coppia. Il fine settimana di formazione approfondirà il tema: “”.Da circa 60 anni, infatti, si è evidenziato un profondo “” che ha mandato in frantumi la millenaria cultura organica contadina del “Villaggio-Mondo” e ci ha introdotti nel “Mondo-Villaggio” caotico, veloce, liquido, aperto, contingente, finanziarizzato, ingiusto, eco-inquinante, etno-migrante. Le istituzioni (famiglia, coppia, scuola, chiesa, sanità, politica, economia, mass media) si sono rilevate progressivamente inadeguate e in crisi.Anche la coppia, in particolare, manifesta diffusamente e chiaramente segni di difficoltà e di crisi a strutturare una convivenza continuativa e progettuale tra i coniugi, evidenziando continue separazioni, creazioni di famiglie-tribù, litigi e scoppi, in cui spesso le persone più colpite sono proprio i figli. La coppia di tipo nucleare, così come è stata strutturata dalla cultura del “villaggio mondo” da cui proveniamo si è rivelata parziale e necessita di crescere, così come risulta parziale, nell’ambito della gravidanza, considerare risolutiva la fase embriogenetica del percorso fetale, il quale, per poter nascere, ha bisogno di crescere e attraversare una fase “fetogenetica”, in cui i vari organi si mettano insieme per formare il nuovo individuo.L’approccio del Progetto Nuova Specie si avvale di un, che permette di cogliere il “fondo comune” tra le diversità, partendo dalle radici “ontologiche” dell’esistenza, nell’ambito di una interessante e originale teoria-prassi, che individua e sperimenta possibili nuove prospettive.Il corso, condotto dal dr., presidente della Fondazione Nuova Specie ed epistemologo globale, fa parte di una serie di appuntamenti nell’ambito di un percorso di formazione iniziato a settembre del 2017. Questo nuovo appuntamento, a cui sono iscritte oltre 150 persone provenienti da tutta Italia, si svolgeràp.v. a Troia (FG), presso il Villaggio Quadrimensionale.Il corso prevede una fase dedicata allaattraverso l’ausilio di interessanti ed innovative unità didattiche, e una fase didedicata all’ascolto e all’applicazione della teoria sulle coppie presenti.Parallelamente allo svolgimento del corso, si terranno due interessanti progetti: il progetto ““, dedicato a bambini e adolescenti, per stimolare dinamiche di crescita legate anche allo scambio corporeo ed emotivo; e il progetto ““, rivolto a soggetti cosiddetti psicotici e non, secondo le metodologie del Progetto Nuova Specie.Per saperne di più: www.nuovaspecie.com Pagina Facebook: Nuova Specie