“Buone Notizie” da Foggia, Parcocittà è sul Corriere della Sera

– Fiducia, regole e solidarietà. Foggia non è solo mafia e degrado. A dimostrarlo, ancora una volta, è Parcocittà che finisce di nuovo nell’inserto delle “Buone Notizie” del Corriere della Sera che ha deciso di raccontare nelle sue colonne, grazie al prezioso contributo di Piergiorgio Di Tullio, lo straordinario lavoro di recupero di giovani e famiglie e la fitta rete di energie che ogni giorno dà vita al Centro Polivalente di Parco San Felice, da sempre fucina di idee.

Tra gli appuntamenti importanti di questo fine settimana quello di domenica 9 febbraio quando prederà il via la quarta “Camminata non competitiva” organizzata dall’Associazione Runners di Parco San Felice in collaborazione con Parcocittà ed il Meed Food Anticancer Program diretto dal dott. Michele Panunzio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro celebrata lo scorso martedì 4 febbraio. La manifestazione, aperta a tutti, partirà da Piazza Pavoncelli (antistante il Centro Igiene di Foggia), e proseguirà lungo le vie del centro terminando poi nell’anfiteatro di Parcocittà (via Rovelli) dove verranno illustrate ai partecipanti le innumerevoli attività svolte gratuitamente dalla Fondazione ANT all’interno della quale opera un gruppo straordinario di infermieri e oncologi. Quest’anno, infatti, tutti i partecipanti alla Camminata e finanche gli aderenti all’iniziativa, hanno devoluto un contributo di due euro a favore di questa realtà che quotidianamente si prende cura dei malati oncologici. Patrocinata dal Comune di Foggia, dalla Provincia, dalla Regione Puglia e dall’ASL di Foggia, tra le associazioni e scuole aderenti all’iniziativa: ANDOS Puglia; Donne in Rete; Auser Foggia; Impegno Donna -Foggia; Agata; AIDO; I.T. Notaragnelo – Rosati; Sani Stili di Vita; Yoga della Risata; GAMA; ACSI; AVIS; Leo; FIAB; L’Albero della Vita. Il raduno è previsto alle ore 9,30 di domenica 9 febbraio. Partenza alle 10.