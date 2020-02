Dino Tarantino “Parole di Mimmo Lasorsa? Un comizio poesia”

Orta Nova, 06 febbraio 2020. Un Comizio poesia. È la definizione che dà Dino Tarantino del resoconto pubblico fatto dal sindaco Mimmo Lasorsa il 18 gennaio 2020 a proposito dell’operato della sua Amministrazione – Lasorsa, appunto, – e degli atti intimidatori operati ai danni del presidente del Consiglio comunale Paolo Borea e della sorella Marianna tra il 23 dicembre 2019 e l’11 gennaio scorso.

Irrompe così, dalla pagina Facebook ‘Amministrazione Tarantino’, l’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza a circa due settimane dal comizio di Lasorsa: “Scarica su tutto e su tutti tranne che sulla sua Amministrazione. Unica verità quella relativa all’ordinanza per Tecneco che comporterà un aumento della tassa a carico dei cittadini di Orta Nova. Il resto sono racconti di parte tesi a nascondere una sola cosa: le difficoltà di un governo locale incapace di decidere e amministrare”. L’ex sindaco spiega il suo intervento affermando di ritenere necessario dare una spiegazione su tutto quello che è accaduto nei mesi scorsi e parla di attacchi senza fondamento, a suo dire sferrati da Lasorsa nello stesso comizio ai danni della Amministrazione Tarantino a proposito delle scelte da questa effettuate nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

“Fa affermazioni imprecise, non corrette, sbagliate” puntualizza Tarantino a proposito di Lasorsa. L’ex sindaco fa, quindi, un breve resoconto dell’iter seguito dalla sua Amministrazione nella gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti: “Nel 2014, al momento del mio insediamento, trovammo che il comune di Orta Nova pagava, come costo del servizio, circa 600 mila euro. Un finto costo, troppo basso per i parametri della legge e dell’istituto nazionale ISPRA che si occupa di queste faccende. Mi viene subito imposto di adeguare il costo del servizio. Ciò che ho fatto. Firmando nel corso degli anni degli atti aggiuntivi per non far gravare sui cittadini gli aumenti in modo troppo repentino. Volevano impormi, in base ai parametri del Ministero dell’Ambiente, un costo per cittadino pari a 182 euro e noi siamo riusciti, a poco a poco, a spuntare un costo per abitante pari a 132 euro senza mettere a rischio il lavoro dei dipendenti SIA, senza rompere la necessaria coesione con i sindaci dei Cinque Reali Siti”. L’attuale consigliere di minoranza afferma, inoltre, che la sua passata Amministrazione sarebbe stata accusata da Lasorsa, nello stesso comizio, di avere lasciato una situazione disastrosa allo scadere del mandato. “Ma così non è”, tiene a precisare Tarantino “Cercavo sempre di trovare una soluzione che fosse il giusto compromesso tra esigenze della SIA, cittadini”. Tarantino, quindi, tiene a puntualizzare di avere lottato “e politicamente abbiamo vinto la partita bloccando il prezzo per 9 anni” alludendo ovviamente ancora ai costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

E così sferra il suo colpo rivolgendosi a Lasorsa: “Ti sfido a trovare un costo del servizio più basso a parità di condizioni di quelle garantite da me”. La tesi di Tarantino emerge, dunque, chiara. Lasorsa, a suo dire, avrebbe ricondotto gli atti intimidatori operati ai danni di Paolo Borea alle scelte fatte dalla sua Amministrazione attuale mettendosi, sottolinea Tarantino, contro i sindaci dei Cinque Reali Siti, la Regione Puglia, i commissari prefettizi a Cerignola. Allude poi alle dimissioni dell’avvocato Renata Abruscio dalla carica di vicesindaco dell’Amministrazione Lasorsa e ricorda come la stessa Abruscio avesse parlato di un governo Boreacentrico per spiegare la sua decisione di ritirarsi. “Vorrei sapere se è vera la storia del governo Boreacentrico” incalza Tarantino “E quando partirà la raccolta differenziata”. Per Tarantino sembrerebbe azzardato stabilire un legame tra le scelte in materia di rifiuti e gli atti intimidatori. “A meno che” sottolinea l’ex sindaco rivolgendosi chiaramente a Lasorsa “Sai qualcosa che non vuoi dire”.