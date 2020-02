Foggia, spezzata la statua del viaggiatore. Atto vandalico o maltempo?

Foggia, 06 febbraio 2020. Atto vandalico o maltempo: nuovamente danneggiata, questa volta in modo totale, la statua ““, nota anche come il “Viaggiatore”, installata in piazzale Vittorio Veneto a Foggia. Qualora si facesse riferimento ad atti vandalici, non sarebbe il primo caso. In passato, erano state installate telecamere di videosorveglianza dall’Amministrazione comunale di Foggia per evitare danni alla statua.

MASSIMILIANO NARDELLA. “La statua è stata spezzata. Il simbolo dell’ accoglienza è stato spezzato. Il simbolo. Non il valore dell’ accoglienza. L’accoglienza dei Fratelli della Stazione e degli Avvocati di Strada resta, né si piega né si spezza. Nella assoluta certezza che in questa città il numero di belle anime è di gran lunga superiore a imbecilli e malavitosi. Andiamo avanti. Moving mountains!“. Così l’avvocato foggiano Massimiliano Nardella sui social.

fotogallery enzo maizzi

PH ENZO MAIZZI, STATUA VIAGGIATORE (FOGGIA, 06.02.2020) PH ENZO MAIZZI, “STATUA VIAGGIATORE” (FOGGIA, 06.02.2020)

focus danni statua “viaggiatore”