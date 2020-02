“Il Mezzogiorno al di là delle fake news nel rapporto Eurispes 2020”

. Non ha usato mezzi termini il presidente dell’ Eurispes Gian Maria Fara, prendendo il via nella sua analisi proprio dal processo unitario italiano: «Sulla questione meridionale, dall’Unità d’Italia ad oggi, si sono consumate le più spudorate menzogne. Il Sud, di volta in volta descritto come la sanguisuga del resto d’Italia, come luogo di concentrazione del malaffare, come ricovero di nullafacenti, come gancio che frena la crescita economica e civile del Paese, come elemento di dissipazione della ricchezzanazionale, attende ancora giustizia e una autocritica collettiva da parte di chi – pezziinteri di classe dirigente anche meridionale e sistema dell’informazione – ha alimentatoquesta deriva».L’accusa alla classe dirigente italiana e al sistema d’informazione è precisa e dellostesso tenore di quella che i meridionalisti muovono da decenni inascoltati e, spesso,oscurati proprio dai media. Non è un caso che riguardo all’informazione, tra milledifficoltà, si è cercato di diffondere ad esempio le conclusioni avanzate nel testo “Laparte cattiva dell’Italia. Sud, media e immaginario collettivo” da Stefano Cristante eValeria Cremonesini, docenti di sociologia dei processi comunicativi e culturali;conclusioni che lasciano sconcertati: negli ultimi 35 anni i media nazionali hanno messoin rilievo quasi solo i mali del Mezzogiorno creando negli stessi meridionali unimmaginario percepito falsato.».

Ed ecco i dati nero su bianco del Rapporto Italia 2020, che non si differenziano da

quelli spesso divulgati nel passato ma ignobilmente contestati e ignorati:

1 – Lo stato italiano nel 2016 ha speso per ogni cittadino del Centro-Nord 15.062

euro, mentre per ogni cittadino del Sud la spesa è stata di 12.040 euro, una differenza di

ben 3022 euro pro-capite;

2 – Nel 2017 l’Eurispes rileva per il Centro-Nord una spesa pro-capite aumentata a

15.297 euro, per il Sud una spesa pro-capite diminuita a 11.939 euro per una differenza

che aumenta a 3358 euro e che moltiplicata per il numero di abitanti del Mezzogiorno

ammonta a oltre 60 miliardi annui.

Dov’è quel Sud dalle mille risorse finanziarie sprecate raccontato nei salotti televisivi

di quei talk show nazionali dove giacciono onnipresenti i soliti conduttori e opinionisti?

E dov’è quel Sud a cui verrebbe distribuita gran parte della spesa pubblica, se al

contrario i dati confermano che sono le regioni del Nord ad essere beneficiate da una

spesa annua nettamente superiore?

Il Rapporto Italia 2020 attesta incontrovertibilmente che, in relazione alla percentuale

di popolazione residente, al Sud dal 2000 al 2017 è stata sottratta una somma pari a 840

miliardi. Un dato impressionante di cui politica e media non hanno mai tenuto conto

negli ultimi decenni, tanto da averci costretto a coniare l’acronimo PUN per indicare

l’insieme dei partiti nazionali indifferenti alla crescita economica, sociale e culturale del

Sud. Eppure il PIL (prodotto interno lordo) del Nord si basa essenzialmente sulla vendita di

beni e servizi al Sud, mentre lo scambio import-export tra le due aree del paese è

interamente a vantaggio del Nord, tanto che riesce difficile comprendere come un’intera

classe politica, sostenuta dai media, abbia potuto nell’ultimo trentennio pensare che

lasciare il Sud senza infrastrutture e servizi potesse avvicinare il Nord all’area ricca

dell’Europa. E’ del tutto evidente che abbassare il tenore di vita dei meridionali ne ha

limitato il potere d’acquisto e di conseguenza il PIL delle regioni più avanzate

economicamente d’Italia.

Infatti, sempre dal Rapporto Italia 2020, si rileva che per 45 miliardi annui di

trasferimenti da Nord a Sud ben 70,5 miliardi si trasferiscono in direzione contraria. Dati

a noi ben noti visto che Pino Aprile nel suo recente “L’Italia è finita”, citando gli

economisti Paolo Savona, Riccardo De Bonis della Banca d’Italia e Zeno Rotondi

autore di “Sviluppo, rischio e conti con l’estero delle regioni italiane”, ha indicato lo

stesso saldo attivo per il Nord. Chiaro il monito del Presidente dell’Eurispes: «… ogni ulteriore impoverimento del Sud si ripercuote sull’economia del Nord, il quale vendendo di meno al Sud, guadagna di meno, fa arretrare la propria produzione, danneggiando e mandando in crisi così la sua stessa economia».

Tuttavia, nonostante l’analisi socio-economica dell’Eurispes, l’altro giorno il

Governatore del Veneto Luca Zaia, in un’audizione alla Commissione Parlamentare per

le questioni regionali, ha continuato a sostenere il suo progetto di Regionalismo

differenziato continuando a riferire di sprechi e di cattiva amministrazione al Sud,

mentre anche il neo rieletto Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sembra

spingere nella stessa direzione. Una direzione che nel corso degli ultimi dieci anni ha visto aumentare le disuguaglianze sociali ed economiche tra aree geografiche diverse e che lo Stato, tenuto per Costituzione a rimuoverle, ha aggravato sostenendo una ripartizione territoriale per i servizi pubblici in base al principio iniquo della “spesa storica”. Disuguaglianze che, proprio attraverso il Regionalismo Differenziato, i Governatori

delle regioni del Nord e i partiti nazionali del PUN (Lega, PD, FI, FDI) vorrebbero

conservare stabilmente. Sta maturando il tempo in cui questi partiti nazionali, per lo più portatori di propaganda spicciola, pagheranno il prezzo di scelte politiche che hanno imposto condizioni di vita e di lavoro drammatiche ai cittadini del Sud, due milioni dei quali

sono dovuti dolorosamente emigrare negli ultimi decenni.

A cura di Michele Eugenio Di Carlo*

*Cofondatore del Movimento24agosto per l’equità territoriale

