In caso di divorzio a chi si affida il cane? La sentenza del Tribunale di Foggia

Cani, gatti e animali domestici in genere sono diventati componenti del nucleo famigliare: compagni di gioco per i bambini e una presenza amica per molti anni della vita delle persone, con cui si crea un forte legame affettivo. Quando, però, per una serie di ragioni,Non sono rari, purtroppo, i casi in cui cani e gatti contesi da entrambi, senza un accordo finiscono per essere lasciati in canile o gattile in attesa di trovare una nuova famiglia che li adotti.

A parte l’articolo del 2012, non esiste allo stato attuale ancora una legge specifica che chiarisca in maniera definitiva a chi deve essere affidato l’animale in caso di separazione: sarà, quindi, il giudice di volta in volta a valutare le diverse situazioni delle coppie e della famiglia e a stabilire quale sia la soluzione migliore.

Per prima cosa verranno ascoltati i coniugi, per capire se è possibile trovare un accordo pacifico. Quindi, sarà la volta dei figli e di altri eventuali componenti della famiglia o di persone che hanno avuto un rapporto con l’animale e che potranno esprimere un parere. Infine, se necessario, sarà richiesto anche un consulto di un esperto di comportamento animale.

Un precedente significativo è stato, sicuramente, quello attuato con il decreto del 2011 del Tribunale di Varese con il quale è stato sancito che “deve oggi ritenersi che il sentimento per gli animali costituisca un valore e un interesse a copertura costituzionale e per questo deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia”. Un provvedimento, quindi, che ha consentito di superare quella vecchia e concezione che considerava il cane o il gatto come un “bene di proprietà”, iniziando a utilizzare il legame affettivo tra lui e gli altri membri della famiglia come criterio per l’affidamento, esattamente come avviene per i bambini.

In questa direzione si inserisce anche un’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale di Foggia ha dichiarato che il giudice della separazione può predisporre l’affidamento dell’animale a uno dei due coniugi ma concedendo all’altro di tenerlo con sé e di prendersene cura per alcune ore della giornata al fine di non interrompere il legame che si era instaurato con entrambi.

