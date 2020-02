Le tappe evolutive della roulette, dall’antichità a oggi

Per quanto siamo abituati ad associarli ai casinò, e dunque a un periodo storico relativamente recente, i giochi d’azzardo affondano le loro radici in un’epoca molto più lontana. Secondo quanto emerge da alcuni antichi ritrovamenti (risalenti a oltre 5000 anni fa), infatti, un tempo i dadi erano utilizzati per conoscere il volere delle divinità; in seguito, invece, presso i Greci e i Romani, le persone erano solite scommettere e giocare d’azzardo per puro divertimento.

La roulette rientra senza ombra di dubbio fra i giochi d’azzardo fisici e digitali più gettonati di sempre, ed è per questo che oggi andremo alla scoperta della sua storia, ripercorrendo le tappe più importanti del suo percorso evolutivo

Un’origine incerta

Secondo alcuni ritrovamenti e testimonianze storiche, la prima popolazione dedita al gioco della roulette era quella dei Greci. Per puro intrattenimento, infatti, i soldati dell’antica Grecia lanciavano un dado (o, in alternativa, una moneta) facendolo girare sulla ruota di un carro da guerra rovesciato su un lato, al di sotto della quale tracciavano degli spazi che determinavano il vincitore, all’incirca come accade ancora al giorno d’oggi. Nonostante queste ipotesi, però, non ci sono fonti certe sulle origini della roulette: c’è chi afferma che sia un gioco “importato” dalla Cina e chi invece lo ricollega ai giochi dell’Hoca e del Biribisso, originari rispettivamente dell’Italia e della Francia.

Seicento e Settecento: i secoli della svolta

Uno dei periodi di maggiore svolta per il gioco della roulette è sicuramente il Seicento, durante il quale questo passatempo è stato analizzato e studiato in maniera scientifica da una personalità di spicco dell’epoca: parliamo del matematico e filosofo Blaise Pascal, che nel corso dei suoi studi si è soffermato sul funzionamento meccanico della roulette, tentando di prevedere il punto di arresto della pallina (applicando dei complessi calcoli probabilistici) e di azzerare le forze d’attrito per dimostrare le sue teorie sul moto perpetuo.

Fu in questo secolo che il successo della roulette vide il suo culmine, per via del fascino esercitato sui giocatori occasionali, completamente rapiti da questo gioco “magico” e imprevedibile e sui matematici e studiosi più famosi dell’epoca, alla costante ricerca di leggi che ne regolassero il funzionamento. A partire dal Settecento, poi, la roulette venne inserita nei casinò più famosi d’Europa, che fecero da trampolino di lancio per la sua diffusione in tutto il mondo.

Dall’Ottocento all’era digitale

Nei primi anni dell’Ottocento la roulette arrivò in America, apparendo man mano in tutti i casinò presenti sul territorio e contribuendo alla loro espansione. Fu in questi anni che città come Las Vegas diventarono delle vere e proprie “capitali” del mondo dell’azzardo, attirando giocatori di ogni livello di esperienza e rappresentando, di fatto, un universo parallelo nel quale poter sfidare la sorte e dare una svolta alla propria vita.

Un nuovo punto di svolta è stato senza dubbio l’arrivo delle tecnologie digitali, che hanno permesso a tutti di dedicarsi ai propri giochi preferiti senza la necessità di recarsi fisicamente in un casinò vero e proprio. Oggi sono infatti numerose le risorse online messe a disposizione di chi, prendendo spunto dalle avventure dei primi giocatori professionisti che hanno fatto la storia della roulette, come illustrato sul blog di Leovegas, intraprende un percorso approfondito per diventare un vero esperto in questo intramontabile gioco. Il digitale, di conseguenza, ha avuto il merito di avvicinare una grande fetta di appassionati a questo e altri passatempi, ma soprattutto di personalizzare l’esperienza di gioco: si pensi ad esempio all’implementazione di tecnologie immersive come la realtà aumentata, ma anche alla possibilità di giocare in collegamento live con una sala da gioco fisica comodamente da casa, comunicando al croupier le proprie puntate.

Sono tutte novità che hanno modificato profondamente questo affascinante universo e che continuano a plasmarlo senza sosta, permettendogli di restare al passo con le aspettative di un pubblico sempre più esigente.