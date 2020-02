Manfredonia, Carnevale: Contest #AllegreCastagnole

«Fenito Carnevà, fenito amore, fenito a fà la pachia da signore… fenito de stacià farina in fiore, fenito de magnà le castagnole» Proverbio marchigiano

Anche quest’anno per la 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia non poteva mancare l’appuntamento con la dolcezza, con la tradizione culinaria di una kermesse che anno dopo anno coinvolge sempre più persone. Partecipa al contest che premia la creatività e la passione in cucina proponendo un dolce che veda la Castagnola di Carnevale come protagonista.

Leggi attentamente i dettagli su come partecipare al contest:

Realizza la Castagnola di Carnevale come più ti piace e come più ti aggrada e con esse elabora un dolce da lasciarci senza fiato! Scatta una foto del dolce da te realizzato ed invia il tutto all’indirizzo di posta elettronica contest.carnevale@gmail.com scrivendo in oggetto il titolo del contest #AllegreCastagnole.

Inserisci nel corpo della mail il tuo Nome e Cognome, un recapito telefonico e la descrizione dettagliata del dolce preparato.

Tutte le foto che riceveremo saranno pubblicate giornalmente nel Gruppo facebook “Carnevale di Manfredonia”.

Successivamente selezioneremo le foto delle 5 ricette che avranno ricevuto più like nel Gruppo facebook “Carnevale di Manfredonia” entro le ore 12,00 del 19 febbraio 2020.

Le stesse, in occasione della festa al LUC di giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 17.30, saranno assaggiate e valutate da una giuria di esperti presieduta da Matteo Robustella, presidente italiano dell’ENESAG (Ente Nazionale Esperti in Alimentazione e Gastronomia).

In collaborazione con la pasticceria Dulcey, nella persona del proprietario Michele Mondelli, alle prime 3 classificate verrà offerta una “full immersion” in pasticceria.