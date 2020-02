Manfredonia, “pericolosa oscillazione della gru” (VIDEO)

“Vi chiediamo di osservare attentamente, anche se buio, la pericolosa oscillazione di questa gru. Sia il braccio meccanico, sia il carico. Immediatamente accanto alle case abitate”. Lo riporta il gruppo Facebook Angeli di Quartiere – Manfredonia.

“Ci domandiamo come sia possibile non tanto l’evento in sé, quanto, su richiesta di intervento, ricevere ancora risposte quali: “I comparti non rientrano nella nostra giurisdizione, bensì in quella dei presidenti dei consorzi.” Quanto andrà avanti questa storia? Per ricevere un intervento di messa in sicurezza, è stato necessario fare un giro che non staremo a spiegare, ma non breve e non normale. Ma il video va online lo stesso, per dovere di cronaca. E grazie a chi è intervenuto”.