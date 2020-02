Manfredonia, presentato progetto impianto di produzione agro-energetico da 22,174 MWp

La Società TE GREEN DEV 1 SRL con sede legale in Bolzano (BZ) Piazza Walther Von Vogelweide N° 8 comunica di aver presentato in data 29/11/2019 alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto:

impianto di produzione agro-energetico integrato da realizzarsi nel comune di Manfredonia (FG) in località “Borgo Fonte Rosa” compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2b , denominata “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”; di nuova realizzazione e non ricadente parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).

Il progetto è localizzato in Provincia di Foggia nel Comune di Manfredonia e prevede la realizzazione di un impianto agro-energetico integrato su un terreno di cica 28 Ha e comprendente un impianto fotovoltaico composto da 58.352 moduli bifacciali per una potenza di circa 22,174 MWp e un arboreto superintensivo di 29.388 piante di olivo. Sono anche comprese le opere necessarie per la connessione dell’impianto alla centrale TERNA di Manfredonia. I possibili impatti ambientali che sono stati analizzati nello studio sono inerenti: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, uso del suolo, ecosistemi, rumore e vibrazioni, rifiuti, radiazioni non ionizzanti, assetto igienico sanitario.