Puglia.”Torna il bel tempo sulle nostre regioni”

Bari, 6 febbraio 2020. Meteo Puglia: la saccatura artica, associata ad una circolazione depressionaria sull’Egeo, tende a traslare rapidamente verso levante, alla volta dei Balcani; contestualmente la pressione torna ad aumentare a partire da Ovest per la nuova espansione dell’anticiclone sui settori centro-occidentali del Mediterraneo. Il tempo torna dunque a migliorare su Molise, Basilicata e Puglia, con una residua variabilità mattutina lungo i versanti adriatici seguita da ampie e diffuse schiarite nella seconda parte della giornata. Temperature in calo, specie nei valori minimi. Venti ancora tesi o a tratti forti dai quadranti settentrionali. Mari agitati.

VENERDÌ: una nuova rimonta anticiclonica determina un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni meridionali. Giornata stabile e ampiamente soleggiata in Molise e Basilicata, maggiore variabilità in Puglia per il transito di nuvolosità irregolare, comunque non associata a fenomeni. Temperature minime in calo, massime in generale e sensibile rialzo. Zero termico nell’intorno di 1250 metri. persiste una vivace ventilazione settentrionale, in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno. Mari: Adriatico e Canale d’Otranto molto mossi, Ionio mosso, con tendenza a progressiva attenuazione del moto ondoso.