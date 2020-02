Regionali, Marmo: “Scompare il nome di Emiliano dalle sue liste… “

Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo.. Oggi, invece, a quanto pare, le liste a sostegno di Emiliano stanno optando per altre denominazioni, cassando il nome del candidato. La ragione è dietro l’angolo: non gli conviene perché se lo si conosce, lo si evita… e lui lo sa così bene da scegliere una strada diversa. Del resto, l’elettore, leggendo il nome del presidente su un simbolo, non potrebbe che domandarsi: “Emiliano chi? Quello che ha chiuso ospedali e ridotto i servizi sanitari? Oppure quello che ha mandato in fumo milioni e milioni di euro destinati all’agricoltura?”. E così via per tutti i settori di competenza della Regione. Fa bene a dare un colpo di spugna, ma purtroppo per lui è un tentativo vano: i pugliesi hanno piena contezza della sua identità politica spuria e dei disastri che ha combinato (non) guidando la Regione”