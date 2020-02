Rignano Garganico, il vento spazza via la tendopoli dei migranti

per far passare l’inverno

Lo scorso 3 dicembre in quello che viene chiamato il ““, un incendio distrusse circa duecento baracche. Dopo un sopralluogo del ministro delle politiche agricole, la pugliese Teresa Bellanova, e il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, si decise di allestire alcuni nuovi alloggi con tende e container ““.

Peccato, però che le due ministre, in accordo con la Regione Puglia, non avessero preso in considerazione il vento che ogni anno si abbatte sulla provincia di Foggia. “ Sono circa cento le persone che ora si trovano senza un alloggio ” ha dichiarato a ilGiornale.it Paolo Di Nunzio, vicepresidente della federazione regionale “La Misericordia“.

Gli immigrati rimasti senza un tetto sulla testa (se di tetto vogliamo parlare) potrebbero tornare a vivere nelle baracche del ghetto. Oggi è previsto un sopralluogo del vice prefetto di Foggia, Ernesto Liguori, e si decideranno le sorti dei circa cento migranti.

Fonte notizia e immagine : Il Giornale