San Severo, il mantello di Achille Lauro un richiamo alla Madonna Addolorata?

Achille Lauro si è presentato sul palco dell’Ariston con un lungo mantello di velluto nero ricamato a mano, che ha lasciato cadere per scoprire una tutina di paillettes oro e argento firmata Gucci. Il cantante ha spiegato di aver citato nella sua performance il momento in cui San Francesco si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione.

Arriva da San Severo dai fedeli della chiesetta di santa Maria della Pietà, monumento nazionale, in provincia di Foggia, il più probabile riferimento (almeno per quanto riguarda il look) scelto da Achille Lauro. La Madonna Addolorata di San Severo, peraltro, è uno dei massimi monumenti barocchi della regione. Fu eretta nelle forme attuali nel primo Settecento. la grande macchina d’altare fu realizzata dal marmorario napoletano Michele Salemme entro il 1772. Leggenda vuole che dal volto della Vergine, accoltellato da un pellegrino iracondo nel 1557, sia stillato sangue.

Fonte e immagine luxgallery.it