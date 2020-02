“Statua del viaggiatore”, Landella “Atto di vandalismo, stiamo ricercando autore”

. “Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ubicate nei pressi della stazione ferroviaria, abbiamo la certezza che la statua del viaggiatore è stata vandalizzata. Il brutale episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30”. Lo dice il sindaco di Foggia,

“Le telecamere di sicurezza hanno ripreso una persona incappucciata che con un calcio ha spezzato in due l’opera realizzata dal maestro Leonardo Scarinzi e donata alla città dal Rotary Club di Foggia. La Polizia Locale, sin da ieri sera, ha avviato le indagini per cercare di risalire all’autore dell’atto vandalico ed ha custodito all’interno del comando in via Manfredi le due parti della statua che intendiamo riposizionare al più presto in piazzale Vittorio Veneto. L’inciviltà e la prepotenza di taluni individui non può e non deve condizionare la vita della nostra comunità, ormai stanca di assistere ad episodi di violenza urbana”.