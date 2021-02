A14 Bologna – Taranto: chiusure notturne stazioni Poggio Imperiale – San Severo

Roma, 6 febbraio 2021 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza laterali, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Severo;

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 febbraio, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Pescara/Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Termoli;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di San Severo, in uscita per chi proviene da Bologna/Pescara.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Poggio Imperiale.