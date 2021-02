Appello di 24 ex An contro il “no” di GIorgia Meloni a Draghi

“Perché la destra deve votare per il governo Draghi appello a Giorgia Meloni”. Con le seguenti parole, 24 ex An esprimono il loro dissenso a Giorgia Meloni che, nel centrodestra, avrebbe deciso di non votare la fiducia al governo Draghi.

“Ventisette anni fa nasceva la Destra di governo. Ventisette anni dopo sarebbe irragionevole assistere alla regressione di quella svolta storica astenendosi o addirittura negando la fiducia al costituendo governo guidato da Mario Draghi. Tanto più ove si consideri che allo stesso è affidata l’imponente missione di ricostruire una nazione funestata dalla pandemia e dalla crisi economica. Non dimentichiamoci che l’utilizzo delle ingenti risorse europee che saranno disponibili a breve richiederanno un forte processo di riforme e di innovazione. Da cui la destra non può escludersi, affinché tutto avvenga finalmente fuori dalle logiche clientelari che hanno caratterizzato il precedente esecutivo”.

“In questo senso- proseguono gli ex An- il tentativo affidato a Draghi è autenticamente patriottico: chiunque vi parteciperà, contribuendo al suo successo, avrà dato prova concreta di riuscire ad anteporre la nazione alla fazione. Al contrario, ostinarsi a invocare elezioni anticipate in un contesto come quello appena tratteggiato rischia di apparire come una fuga dalle responsabilità. Un atteggiamento che mal s’attaglierebbe a chi dice di avere il patriottismo nel proprio Dna politico-culturale. Per questo ci ostiniamo a ritenere non ancora definitivo l’annunciato “no” o la ventilata astensione di Fratelli d’Italia al governo Draghi”.

Questo “Ritirarsi sotto la tenda e da lì abbaiare alla luna equivarrebbe ad un suicidio culturale, morale e politico. Un atteggiamento che gli italiani di oggi non capirebbero e che quelli di domani non mancherebbero di condannare”.

L’appello è rivolto a Giorgia Meloni da Viviana Beccalossi, Giorgio Bornacin, Fabio Chiosi, Antonio Cilento, Massimo Corsaro, Giovanni Collino, Nicola Cristaldi, Andrea Fluttero, Mario Landolfi, Gennaro Malgeri, Lucio Marengo, Matteo Masiello, Giuseppe Menardi, Leo Merola, Riccardo Migliori, Giovanni Miozzi, Silvano Moffa, Sabino Morano, Franco Nappi, Rosario Polizzi, Cosimo Proietti, Daniele Toto, Vincenzo Zaccheo, Marco Zacchera.