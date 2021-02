Bottiglia con liquido infiammabile contro 118 nel Foggiano

Ascoli Satriano (Foggia), 06/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Una bottiglia contenente del liquido infiammabile è stata lanciata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi contro la postazione del 118 gestita della Sanitaservice (società in house della Regione Puglia) che si trova in località Ascoli San Carlo, nelle campagne di Ascoli Satriano, nel Foggiano.

A dare l’allarme ai carabinieri sono stati gli stessi operatori sanitari che hanno visto alcune persone lanciare la bottiglia e fuggire.

A scopo precauzionale la postazione è stata chiusa. Sono in corso indagini da parte di militari dell’Arma. Non è la prima intimidazione che subisce la Sanitaservice di Foggia: il 20 gennaio scorso persone al momento non ancora identificate tentarono di rubate un’ambulanza dalla postazione del 118 di Borgo Incoronata (Foggia).

Mezzo poi abbandonato non molto distante dalla sede sanitaria. (gazzettamezzogiorno)